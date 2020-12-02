Таку версію озвучили у посольстві Угорщини в Україні.
Так, дипломати заявили, що це був не гімн, а “національна молитва угорців”. При цьому зазначається, що скандальний відеозапис було зроблено після того, як присутні депутати заспівали гімн України.
“Ця молитва є частиною культурної спадщини та самобутності угорців, які живуть в будь-якій точці світу, подібно угорських національних кольорів (червоно-біло-зелений). Вони зберігаються і використовуються угорськими громадами у всьому світі не як символ Угорщини, а як символ приналежності до угорської нації, як це має місце з угорцями, що проживають в Україні”, – зазначили у посольстві.
У дипвідомстві зазначили, що не розділяють інтерес до цього інциденту, оскільки десятиліттями угорці на Закарпатті під час урочистостей “співають національну угорську молитву”. Дипломати сподіваються, що “традиція буде безперешкодно тривати в Україні”.
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