Таку версію озвучили у посольстві Угорщини в Україні.

Так, дипломати заявили, що це був не гімн, а “національна молитва угорців”. При цьому зазначається, що скандальний відеозапис було зроблено після того, як присутні депутати заспівали гімн України.

“Ця молитва є частиною культурної спадщини та самобутності угорців, які живуть в будь-якій точці світу, подібно угорських національних кольорів (червоно-біло-зелений). Вони зберігаються і використовуються угорськими громадами у всьому світі не як символ Угорщини, а як символ приналежності до угорської нації, як це має місце з угорцями, що проживають в Україні”, – зазначили у посольстві.

У дипвідомстві зазначили, що не розділяють інтерес до цього інциденту, оскільки десятиліттями угорці на Закарпатті під час урочистостей “співають національну угорську молитву”. Дипломати сподіваються, що “традиція буде безперешкодно тривати в Україні”.