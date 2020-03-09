Посольство України в США закликало американське видання Vox виправити карту, на якій Автономна Республіка Крим позначена як територія Росії.

Про це повідомляється в Twitter-акаунті посольства.

7 березня Vox розмістило в Twitter відеоролик про поширення коронавірусної інфекції в світі. На карті, показаній в цьому відео, Крим відзначений тим же кольором, що і територія Російської Федерації, а не України.

In 2002, a coronavirus emerged in a market in southern China. It eventually reached 29 countries and killed nearly 800 people. 18 years later, #Covid19 is in at least 71 countries and has already killed over 3,100 people. https://t.co/R6UB78cxVz pic.twitter.com/WpDNK8Uoro — Vox (@voxdotcom) March 7, 2020

У коментарі під цим роликом посольство України в США 8 березня написало, що карту слід виправити.

“Журналістика вимагає акуратності. Карта Vox вимагає виправлення: Крим – це Україна. Крим тимчасово [перебуває] під російською окупацією, але він завжди буде невід’ємною частиною України. Будь ласка, виправте карту!” – підкреслили в посольстві.

На момент публікації новини реакції від Vox не було.