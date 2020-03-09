Про це повідомляється в Twitter-акаунті посольства.

7 березня Vox розмістило в Twitter відеоролик про поширення коронавірусної інфекції в світі. На карті, показаній в цьому відео, Крим відзначений тим же кольором, що і територія Російської Федерації, а не України.

У коментарі під цим роликом посольство України в США 8 березня написало, що карту слід виправити.

“Журналістика вимагає акуратності. Карта Vox вимагає виправлення: Крим – це Україна. Крим тимчасово [перебуває] під російською окупацією, але він завжди буде невід’ємною частиною України. Будь ласка, виправте карту!” – підкреслили в посольстві.

На момент публікації новини реакції від Vox не було.

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