Про це повідомили в посольстві України в США.
Зазначається, що консульський прийом проводитиметься за паспортним, нотаріальним питань, а також з питань громадянства. Записатися на прийом можна:
- за паспортними питань – на сайті ukremb.net;
- з питань нотаріату – через електронну адресу [email protected]v.ua (в зверненні просять вказати запитувана нотаріальне дію, прізвище та ім’я заявника та контактний номер телефону);
- з питань громадянства на постійне проживання та витребування – через електронну адресу [email protected]
Також у посольстві повідомили, що найближчим часом оприлюднить новий алгоритм запису на консульський прийом.
При відвідуванні посольства громадяни повинні дотримуватися наступних правил:
- приходити на прийом у призначений час;
- мати при собі всі необхідні заповнені заяви, оригінали та копії документів, money order на певну суму консульського дії;
- використовувати засоби індивідуального захисту (захисні маски і рукавички).
З консульських питань просять звертатися на електронну пошту [email protected] У разі загрози життю або смерті можна дзвонити на гарячу лінію (+1) 202322 2616.
- Посольство України в Угорщині частково відновило прийом громадян.