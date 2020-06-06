Посольство України в США з 9 червня відновлює прийом відвідувачів з консульських питань. Консульський прийом буде проводитися тільки за попереднім записом.

Про це повідомили в посольстві України в США.

Зазначається, що консульський прийом проводитиметься за паспортним, нотаріальним питань, а також з питань громадянства. Записатися на прийом можна:

за паспортними питань – на сайті ukremb.net;

з питань нотаріату – через електронну адресу [email protected]v.ua (в зверненні просять вказати запитувана нотаріальне дію, прізвище та ім’я заявника та контактний номер телефону);

з питань громадянства на постійне проживання та витребування – через електронну адресу [email protected]

Також у посольстві повідомили, що найближчим часом оприлюднить новий алгоритм запису на консульський прийом.

При відвідуванні посольства громадяни повинні дотримуватися наступних правил:

приходити на прийом у призначений час;

мати при собі всі необхідні заповнені заяви, оригінали та копії документів, money order на певну суму консульського дії;

використовувати засоби індивідуального захисту (захисні маски і рукавички).

З консульських питань просять звертатися на електронну пошту [email protected] У разі загрози життю або смерті можна дзвонити на гарячу лінію (+1) 202322 2616.