Директорка Інституту масової інформації (ІМІ) Оксана Романюк заявила, що публікація народної депутатки Ірини Аллахвердієвої у відповідь на сексистські висловлювання лідерів "Слуги народу", виглядає як виправдання для них.

Про це Оксана Романюк заявила в коментарі #Буквам.

“Щодо коментаря самої Аллахвердієвої, то, на жаль, це виглядає як виправдання очільників “слуг”. Я розумію, що іноді може бути морально складно одній людині йти проти свого керівництва – не всі на це готові. Але в такому випадку, де голос депутаток від партії “СН”, які могли б її підтримати? Відсутність осуду від представниць цієї фракції, виглядає як мовчазне схвалення ситуації, коли чоловіки – партійні лідери обговорюють зовнішність жінки чи називають її “бабою”, – зазначила директорка ІМІ, підкресливши, що через таку “терпимість” подібні ситуації будуть повторюватися.

На думку Оксани Романюк, реакція голови партії Олександра Корнієнка, де він вибачився перед Аллахвердієвою, але при цьому заявив, що відео “змонтоване” і слова “вирвані з контексту”, виглядає ще більшим скандалом.

“Тому що вийшло не визнання провини, а спроба перекласти її на якісь зовнішні фактори, на міфічний “монтаж”. “Це не я, це воно”. просто зобовязані організувати навчання з гендерного балансу в своїй фракції. Тільки після цього повірю, що вони дійсно шкодують і готові вжити зусиль, щоб виправитися”, – зазначив Романюк.

Що стосується коренів самого сексизму, який часто зустрічається не тільки в українській політиці, то, на думку Оксани Романюк, тут проблема і у вихованні, і у впливі медіа, і в соціально-економічних зв’язках, і в спадку СРСР.

“Я думаю, різко вирішити цю проблему неможливо. Допомогти може системне суспільне “покарання” для політиків-сексистів. Кампанії, аналітика, освіта – щоб суб’єкти в різних сферах розуміли негативні наслідки сексизму. А також приклади в медіа, щоб жінки бачили інших успішних жінок і не боялися ставати більш публічними”, – підсумувала директорка Інституту масової інформації (ІМІ) Оксана Романюк.

https://www.facebook.com/bykvu/videos/314375586267802/

Нагадаємо, голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко та голова фракції президентської партії у Верховній Раді Давид Арахамія під час візиту до Миколаєва обговорювали зовнішність нардепа Ірини Аллахвердієвої. Цю розмову було записано на мікрофони журналістів, що стояли поруч. Думаючи, що камери вимкнені і звук не пишеться, Корнієнко заявив, що їхня колега Ірина Аллахвердієева – “баба робоча, як корабельна сосна”. І “взагалі красуня”. Наприкінці він підсумував: “Ну ти до президента її заведеш, ти побачиш. Він підстрибне. Викурить всі “айкоси”. Скаже: “Баба, так, баба, так”.