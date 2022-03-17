Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський пояснив, чому країна досі відмовляється від постачання зброї Україні та не приєднується до санкцій проти РФ. Також стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю змінило правила в'їзду громадян України до країни.

Про це Михайло Бродський написав у Facebook.

“Україна багаторазово зверталася до Ізраїлю з проханням стати посередником на перемовинах з РФ. На прохання президента Зеленського прем’єр-міністр Бенет веде дуже складні переговори з Україною та РФ, координуючи свої дії зі США та країнами Європи. Постачання зброї Україні звело б нанівець ці зусилля та виключило б можливість ізраїльського посередництва”, – зазначив Бродський.

Він зауважив, що наразі багато держав вже надають військову допомогу Україні. Та наголосив, що є лише дві-три країни, які підтримують активні контакти і з Україною, і з РФ. Ізраїль – одна з них.

За словами посла Ізраїль діє в межах жорстких обмежень, пов’язаних із необхідністю підтримувати стратегічний діалог і координувати дії біля кордонів. Бродський зазначив, що йдеться про захист життя та безпеки ізраїльських громадян. І це для Ізраїлю – пріоритет, попри всю симпатію до України.

“З тих самих причин ми не біжимо “перед паровозом” у питанні санкцій. Ізраїль координує позиції зі США та країнами Європи та не діятиме в обхід західних санкцій”, – зауважив Бродський.

Водночас посол заявив, що його держава рішуче засуджує російську агресію, підтримує незалежність та суверенітет України. Саме тому Ізраїль став співавтором резолюції ООН, якою засудили напад РФ на Україну.

Також Ізраїль одним з перших надав гуманітарну допомогу Україні і продовжує надавати допомогу в безпрецедентних розмірах. Генератори для лікарень, дезінфікуючі засоби, намети, ковдри, тонни ліків та засобів індивідуального захисту та переправлення дітей з онкозахворюваннями до Ізраїлю. Сотні ізраїльських волонтерів – лікарів та фельдшерів, соціальних працівників та психологів допомагають біженцям.

Найближчими днями біля Львова почне працювати ізраїльський польовий госпіталь. Окрім цього, Ізраїль стане першою країною, яка розгорне польовий госпіталь на території України на вимогу керівництва України.

Проте, стало відомо про встановлену квоту для 5000 громадян України, які зможуть в’їхати до країни. Частину квоти Ізраїль уже використав. У МЗС пояснюють, що чинна угода дозволяє громадянам України без візи прибувати до Ізраїлю лише з туристичними цілями. Нинішня схема, що діє лише два тижні, призначена для тих, хто бажає приїхати до Ізраїлю з іншими цілями, наприклад для тимчасового укриття від бойових дій в Україні.