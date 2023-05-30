Після відключень, що сьогодні відбулися через технічні причини та не пов’язані з дефіцитом потужності в енергосистемі, постачання електроенергії відновлено.

Джерело: “Укренерго” та голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький.

Диспетчерський центр “Укренерго” не прогнозує жодних обмежень споживання у вечірні години.

Нагадаємо, що сьогодні близько 13:00 в енергосистемі аварійно відключилися декілька магістральних високовольтних ліній. Внаслідок цього дією протиаварійної автоматики були частково знеструмлені споживачі в низці областей. Проте відключення відбулися через технічні причини та не пов’язані з дефіцитом потужності в енергосистемі.

“Ми відновили постачання електроенергії споживачам. Жодних обмежень споживання у вечірні години доби Диспетчерський центр “Укренерго” не планує. Нагадую, сьогодні в енергосистемі аварійно відключилися високовольтні лінії, спрацювали системи захисту та через це відбувалися відключення електроенергії в низці регіонів. Ми детально вивчаємо причини інциденту, який стався в енергосистемі”, – написав Володимир Кудрицький.

А також наголосив, що відключення споживачів не пов’язані з дефіцитом потужності в системі. Причини аварійної ситуації – суто технічні і будуть детально з’ясовані в результаті розслідування Держенергонагляду та спеціалістів “Укренерго”.