Про це повідомляє Spiegel.

Міністр наголосив, що “не знає про такий зв’язок”.

Відповідаючи на запитання, чи постачатиме Німеччина основні бойові танки без США, Пісторіус пояснив, що це питання обговорював канцлер Олаф Шольц з президентом США Джо Байденом.

Я майже впевнений, що ми отримаємо рішення щодо цього протягом наступних кількох днів. Я не можу сказати вам сьогодні, як саме це виглядатиме”, – зауважив він.

Однак визнав, що Німеччина, як і в минулі кілька місяців, діє в координації з найважливішим партнером НАТО – США.

Міністерство оборони США на цей момент не вважає доцільним постачання в Україну американських танків Abrams. Танк Abrams вимагає авіаційного пального, тоді як Leopard 2 або Challenger 2 працюють на дизелі, також вони дорожчі в обслуговуванні.

Раніше заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх заявила, американські танки “просто немає сенсу надавати” Україні зараз саме через складність і високу вартість обслуговування.

Водночас додала, що Німеччина приймає “суверенне рішення” про те, яку зброю вона постачатиме Україні.

Польща стала першою країною НАТО, яка заявила про намір спорядити важкі західні бойові танки Україні, про це оголосив президент Анджей Дуда після зустрічі з президентами України та Литви Володимиром Зеленським та Гітанасом Науседою у Львові. Поки що мовиться про 14 танків.

Згодом про намір передати Україні танки оголосив і Лондон. Прем’єр-міністр Ріші Сунак закликав міністра оборони Бена Уоллеса працювати з партнерами, аби просуватися далі у підтримці України, зокрема й щодо питання надання танків Challenger 2.

Окрім цього, президент Саулі Нііністе зазначив, що поки що не може мовитися про велику кількість танків для надання Києву, оскільки Фінляндія є сусідньою з Росією країною, і поки що не увійшла до НАТО.

17 січня Німеччина заявила про небажання схвалювати постачання, якщо США не надішлють свої власні танки. Водночас під час телефонної розмови президент Сполучених Штатів Джо Байден обговорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцем подальшу допомогу Україні на тлі триваючої агресії РФ.

17 січня міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що британський уряд вирішив спорядити Україні важке озброєння, включно з танками, тому що нація повинна дати російському президенту Володимиру Путіну “дійсно чітке повідомлення” про міжнародну підтримку Києва.

У Reuters повідомили, що Україна наблизилася ще на крок до отримання парку сучасних бойових танків після того, як Німеччина, яка зазнала великого тиску Заходу, заявила, що це буде першим пунктрм порядку денного нового міністра оборони ФРН.

Довідка. Leopard 2 – основний бойовий танк, створений німецьким підприємством Краус-Мафай. Leopard 2 став наступником успішної розробки тієї ж фірми – основного бойового танка Leopard 1. Виробництво Leopard 2 розпочалось у 1979 році. Leopard вважається одним з найдорожчих танків світу. Він має високу надійність, живучість, відмінну вогневу міць.

Leopard 1 – основний бойовий танк, розроблений та виготовлявся у ФРН. Взятий на озброєння у 1965 р. Вважалось, що сучасні високоефективні кумулятивні боєголовки HEAT знизять значення бронювання, тому основну увагу було зосереджено на ударній силі та маневреності машини. На середину 60-х років Leopard 1 мав найкращу у своєму класі 105-мм британську нарізну гармату з довжиною ствола у 52 калібри.

Challenger 2 – основний бойовий танк третього покоління сухопутних військ Великої Британії, який перебуває на озброєнні армій Сполученого Королівства та Оману. Його спроектувала та побудувала британська компанія Vickers Defence Systems, нині відома як BAE Systems Land & Armaments. З початку виробництва випущено близько 450 одиниць. Вартість однієї машини становить 4,2 млн фунтів стерлінгів (понад €4,4 млн). Танк озброєний 120-мм нарізною гарматою, відлитою зі сталі, отриманої методом електрошлакового сплаву, а також 7,62-мм ланцюговою гарматою. Гармату стабілізовано у двох площинах, приводи наведення – повністю електричні. Дальність стрілянини HESH-снарядом становить 8 км. Цикл прицілювання-ураження займає близько восьми секунд.

Abrams — американський танк третього покоління. Його прийняли на озброєння США у 1980 році. Цю модель танка використовували у всіх військових операціях, у яких брали участь Штати з 1990-х років. Озброєний 120-міліметровою основною гарматою M256, Abrams може вражати рухомі цілі розміром з танк на відстані 2000 метрів. Характеристика: екіпаж – 4 особи, вага – 66,8 т, двигун – 1500 к. с., калібр гармати – 120 мм, максимальна швидкість – 68 км/год.