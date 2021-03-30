У вівторок, 30 березня, Верховна Рада підтримала постанову "про засудження" акції протесту на Банковій, що відбулася 20 березня.

#Букви розповідають, як голосували депутати.

Парламент ухвалив цю постанову 237 голосами при 226 необхідних. Найбільше голосів дали депутати фракції “Слуги народу” — 214.

Підтримку цій постанові не висловив 31 депутат фракції. 30 з них були відсутні. Не голосувала лише одна депутатка — Галина Михайлюк.

По 9 голосів дали депутатські групи “За майбутнє” та “Довіра”. Серед депутатів з групи “За майбутнє” за проголосували: Батенко, Герега, Дубневич, Лубинець, Поляков, Скороход, Урбанський, Шаповалова, Юрчишин. Інші або не голосували, або були відсутніми.

В групі “Довіра” постанову підтримали: Бакунець, Вельможний, Горват, Кулініч, Люшняк, Поляк, Приходько, Сухов та Шахов. Інші або не голосували, або були відсутніми.

Серед позафракційних депутатів голоси дали: Іванісов, Новинський, Магомедов, спікер Разумков та віцеспікер Стефанчук. Інші або не голосували, або були відсутніми.

1 позафракційний депутат — Гео Лерос — проголосував проти. Саме так проголосувала половина фракції “Голосу”: Бобровська, Васильченко, Клименко, Лозинський, Осадчук, Піпа, Рахманін, Совсун, Стефанишина, Устінова. Ще 10 депутатів або не голосували, або були відсутніми.

Фракція “Батьківщини” не дала жодного голосу на підтримку постанови. 4 депутати (Власенко, Кириленко, Лабунська, Шкрум) утрималися. Інші або не голосували, або були відсутніми

“Опозиційна платформа — За життя” була відсутня у повному складі.

Депутати фракції “Європейської Солідарності” під час голосування на знак протесту встали та підняли догори свої картки. Через це в системі голосувань фракція позначена як відсутня в повному складі.

Про зміст постанови та суперечки між депутатами під час її ухвалення — в матеріалі.