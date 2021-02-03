Про це йдеться в звіті компанії та матеріалі The Verge.

Ці цифри підкреслюють поточні можливості Sony із серійного виробництва консолі, яку було надзвичайно важко купити з моменту її запуску в листопаді.

Водночас попит на PlayStation 4 різко впав в річному обчисленні: в жовтні-грудні було відвантажено 1,4 млн одиниць, що на 77 % менше, ніж у попередньому році. Sony фактично вдалося продати менше PS4 у святковий квартал, ніж з липня по вересень.

Проте Sony зазначає, що витрати, пов’язані з запуском PS5, компенсують частину її прибутку.

“Збитки були понесені через те, що стратегічні ціни на обладнання PS5 були нижче, ніж виробничі витрати”, – заявляє компанія.

Загальна виручка компанії виросла на 40 % до 8,4 млрд доларів, частково завдяки продажам PS5. Операційний прибуток виріс на 50 % до 763,3 млн доларів через більш високі продажі ігор, підписок PlayStation Plus і кращої маржі на обладнанні PS4.