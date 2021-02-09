Covid-19 Україна

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Поставки вакцини Sinovac в Україну можуть відкласти до квітня, – Reuters

Поставку китайської вакцини від коронавірусу виробництва Sinovac можуть перенести на квітень. Це може порушити плани української влади щодо початку вакцинації.

Вівторок, 9 лютого 2021, 22:16

Про це повідомляє Reutets.

Компанія “Лекхім”, український партнер китайської Sinovac Biotech, виробника вакцини від коронавірусу, надіслала 3 лютого лист у ДП “Медичні закупівлі України” (“МОЗ”). У ньому вона просить дозволити відкласти перші поставки вакцини до квітня. Цей лист є в розпорядженні агентства.

“Лекхім” посилається на затримки з отриманням експортної ліцензії від уряду Китаю і на пізнє ухвалення українським парламентом спеціального закону про реєстрацію вакцин.

“Наслідками цих подій стали затримка узгодження графіка поставок між “Лекхім” і Sinovac Biotech і перенесення термінів доставки вакцини в Україну”, — йдеться в листі.

Крім того, в листі “Лекхім” просить змінити спосіб визначення ефективності вакцини. Згідно з контрактом, для поставок треба ефективність не менше 70%. Джерело видання в Міністерстві охорони здоров’я України не виключило, що можуть виникнути проблеми з дотриманням цього критерію.

Агентство також попросило прокоментувати ситуацію в компанії “Лекхім”, Sinovac Biotech і МЗС Китаю, але не отримало відповіді.

Ефективність вакцини Sinovac

Вакцину Sinovac тестували незалежні експерти у Бразилії, Туреччині та Індонезії. При цьому вчені зазначили різні показники ефективності.

Вакцина була визнана ефективною проти хвороби COVID-19 на 50,65% під час дослідження у Бразилії.

“У Бразилії через 14 днів після вакцинації двома дозами вакцини за графіком 0, 14 днів ефективність проти COVID-19 становила  50,65% для всіх випадків, 83,70% для випадків, що потребують лікування, і 100,00% для ушпиталених, важких і летальних випадків”, – повідомили у компанії.

Водночас у фахівці з Туреччини заявили про 91,25% ефективності. Висновок зроблено на основі попереднього аналізу 29 випадків. У дослідженні Індонезії рівень ефективності становив 65,3%.

  • Про те, чому Україна обрала саме китайську вакцину, чи планує закуповувати інші, кого вакцинуватимуть, коли та чи робитимуть це примусово, — в матеріалі #Букв.
Теги: Sinovac, Sinovac Biotech, вакцина проти коронавірусу, МОЗ України

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