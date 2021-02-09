Поставки вакцини Sinovac в Україну можуть відкласти до квітня, – Reuters

Поставку китайської вакцини від коронавірусу виробництва Sinovac можуть перенести на квітень. Це може порушити плани української влади щодо початку вакцинації.

Про це повідомляє Reutets.

Компанія “Лекхім”, український партнер китайської Sinovac Biotech, виробника вакцини від коронавірусу, надіслала 3 лютого лист у ДП “Медичні закупівлі України” (“МОЗ”). У ньому вона просить дозволити відкласти перші поставки вакцини до квітня. Цей лист є в розпорядженні агентства.

“Лекхім” посилається на затримки з отриманням експортної ліцензії від уряду Китаю і на пізнє ухвалення українським парламентом спеціального закону про реєстрацію вакцин.

“Наслідками цих подій стали затримка узгодження графіка поставок між “Лекхім” і Sinovac Biotech і перенесення термінів доставки вакцини в Україну”, — йдеться в листі.

Крім того, в листі “Лекхім” просить змінити спосіб визначення ефективності вакцини. Згідно з контрактом, для поставок треба ефективність не менше 70%. Джерело видання в Міністерстві охорони здоров’я України не виключило, що можуть виникнути проблеми з дотриманням цього критерію.

Агентство також попросило прокоментувати ситуацію в компанії “Лекхім”, Sinovac Biotech і МЗС Китаю, але не отримало відповіді.