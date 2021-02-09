Поставки вакцини Sinovac в Україну можуть відкласти до квітня, – Reuters

Про це повідомляє Reutets.
Компанія “Лекхім”, український партнер китайської Sinovac Biotech, виробника вакцини від коронавірусу, надіслала 3 лютого лист у ДП “Медичні закупівлі України” (“МОЗ”). У ньому вона просить дозволити відкласти перші поставки вакцини до квітня. Цей лист є в розпорядженні агентства.
“Лекхім” посилається на затримки з отриманням експортної ліцензії від уряду Китаю і на пізнє ухвалення українським парламентом спеціального закону про реєстрацію вакцин.
“Наслідками цих подій стали затримка узгодження графіка поставок між “Лекхім” і Sinovac Biotech і перенесення термінів доставки вакцини в Україну”, — йдеться в листі.
Крім того, в листі “Лекхім” просить змінити спосіб визначення ефективності вакцини. Згідно з контрактом, для поставок треба ефективність не менше 70%. Джерело видання в Міністерстві охорони здоров’я України не виключило, що можуть виникнути проблеми з дотриманням цього критерію.
Агентство також попросило прокоментувати ситуацію в компанії “Лекхім”, Sinovac Biotech і МЗС Китаю, але не отримало відповіді.
Ефективність вакцини Sinovac
Вакцину Sinovac тестували незалежні експерти у Бразилії, Туреччині та Індонезії. При цьому вчені зазначили різні показники ефективності.
Вакцина була визнана ефективною проти хвороби COVID-19 на 50,65% під час дослідження у Бразилії.
“У Бразилії через 14 днів після вакцинації двома дозами вакцини за графіком 0, 14 днів ефективність проти COVID-19 становила 50,65% для всіх випадків, 83,70% для випадків, що потребують лікування, і 100,00% для ушпиталених, важких і летальних випадків”, – повідомили у компанії.
Водночас у фахівці з Туреччини заявили про 91,25% ефективності. Висновок зроблено на основі попереднього аналізу 29 випадків. У дослідженні Індонезії рівень ефективності становив 65,3%.
- Про те, чому Україна обрала саме китайську вакцину, чи планує закуповувати інші, кого вакцинуватимуть, коли та чи робитимуть це примусово, — в матеріалі #Букв.