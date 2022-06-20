Про це він повідомив в етері американського телеканалу CNN.
Він зазначив, що українці мають десятки тисяч потенційних солдатів, яких вже мобілізували та навчають. Окрім цього, країна отримала величезну кількість зброї зі США та інших країн НАТО і Заходу. Самої лише важкої артилерії калібру 155 мм – 126 одиниць і 260 000 снарядів. За словами Петреуса, це “приголомшлива кількість”.
“Я б поставив на українців”, – заявив він, відповідаючи на питання журналіста.
На користь України говорить і те, що вона досі не здалася, попри шалений натиск РФ в районі Сєвєродонецька.
Він зазначив, що бої на сході України можуть стати поворотним моментом, оскільки російська армія зазнає величезних втрат серед військових та озброєння, через що після можливого захоплення територій у регіоні РФ буде змушена уповільнити наступ.
Попри це, ексдиректор ЦРУ пояснив, що Захід має посилити допомогу, зокрема, Петреус очікує, що Україна отримає новітні ракетні системи залпового вогню та ударні дрони.
За його словами, РФ зрештою, виснажиться і тоді настане черга України для наступу, зауваживши, моральний дух українців лише посилить позиції на полі бою.
Раніше Петреус висловив “величезне захоплення” тим, що робить Україна як держава, зазначивши, що це відчувають у всьому світі.
“Ще Наполеон казав, що моральний дух проти фізичного — це як троє проти одного. Іншими словами, найважливіше те, що в серці. Це втричі вагоміше, ніж кількість зброї або які системи озброєнь ви маєте. Ще жодна війна не підтвердила цього більше, ніж ця. Дуже багато спостерігачів не розуміли, наскільки міцним буде український опір. А я казав, що українці будуть битися дуже потужно, бо бачив їх у дії”, – наголосив він.
- Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов наголосив, що не вважає РФ слабким супротивником – ворог направив проти України усі свої чималі ресурси.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що не можна зупинятися у підтримці України – світ повинен допомагати їй чинити опір агресору, навіть якщо це триватиме роками.
- Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав світ бути готовим до того, що повномасштабна війна Росії проти України буде довготривалою.
- Президент України Володимир Зеленський анонсував початок історичного тижня для країни, як періоду очікування на відповідь Європейського Союзу щодо статусу кандидата для нашої країни. Водночас зауважив, що РФ може посилити ворожу активність, і не лише проти України.