На думку колишнього директора ЦРУ Девіда Петреуса Україна має усі шанси перемогти у війні з РФ. Водночас Захід повинен збільшити об'єми допомоги.

Про це він повідомив в етері американського телеканалу CNN.

Він зазначив, що українці мають десятки тисяч потенційних солдатів, яких вже мобілізували та навчають. Окрім цього, країна отримала величезну кількість зброї зі США та інших країн НАТО і Заходу. Самої лише важкої артилерії калібру 155 мм – 126 одиниць і 260 000 снарядів. За словами Петреуса, це “приголомшлива кількість”.

“Я б поставив на українців”, – заявив він, відповідаючи на питання журналіста.

На користь України говорить і те, що вона досі не здалася, попри шалений натиск РФ в районі Сєвєродонецька.

Він зазначив, що бої на сході України можуть стати поворотним моментом, оскільки російська армія зазнає величезних втрат серед військових та озброєння, через що після можливого захоплення територій у регіоні РФ буде змушена уповільнити наступ.

Попри це, ексдиректор ЦРУ пояснив, що Захід має посилити допомогу, зокрема, Петреус очікує, що Україна отримає новітні ракетні системи залпового вогню та ударні дрони.

За його словами, РФ зрештою, виснажиться і тоді настане черга України для наступу, зауваживши, моральний дух українців лише посилить позиції на полі бою.

Раніше Петреус висловив “величезне захоплення” тим, що робить Україна як держава, зазначивши, що це відчувають у всьому світі.