Керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський розповів, що Авдіївка на Донеччині перебуває під постійними обстрілами росіян. У місті немає жодного будинку, який не був би пошкоджений обстрілами.

Про це він повідомив в етері телемарафону “Єдині новини”.

Дмитрашківський зазначив, що попри постійні обстріли у місті залишаються цивільні мешканці. які не бажають евакуюватись до більш безпечних регіонів.Він додав, що ці люди живуть у підвалах та не хочуть спілкуватися.

“Ми намагались поспілкуватись з людьми, які перебували в підвалі. Їх там було орієнтовно 40 осіб. Люди просто закрились у підвалі та не пустили нас. Не стали з нами спілкуватись”, – заявив Дмитрашківський.

Він зауважив, що в Авдіївці працює лише один магазин, де люди можуть придбати необхідні речі.

Також у місті постійно перебуває глава військової адміністрації, туди приїздять з допомогою волонтери.

“На цей момент вони (росіяни) намагаються піти в місто Авдіївку. І постійно ці обстріли супроводжуються атаками”, – заявив Дмитрашківський.

Він зазначив, що лише протягом минулої доби місто атакували 26 разів. Однак росіяни на цьому напрямку зазнають значних втрат: ЗСУ знищили понад 100 ворожих солдатів та поранили понад 240 одиниць особового складу. Тобто загалом втрати склали понад 250 осіб.

Є втрати і в техніці. Зокрема окупанти залишились без двох танків, двох бронетранспортерів, чотирьох БМП, двох комплексів радіоелектронної боротьби “Житель” та “Борисоглебск”, самохідної артилерійської установки та однієї системи залпового вогню.