Постійний представник Росії при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов залишив допис у соцмережі з закликом "не щадити українців". Згодом свій допис він видалив.

Про це повідомляють #Букви.

Відповідний допис Ульянов залишив у своєму Twitter-акаунті.

“No mercy to the Ukrainian population!”, – написав він.

У перекладі ця фраза означає “жодної пощади українському населенню”.

Цей допис Ульянова – це реакція на допис президента України Володимира Зеленського, який у Twitter подякував США за черговий пакет військової допомоги.

Через деякий час свій допис Ульянов видалив, однак він залишився у вебархіві.

Після видалення допису Ульянов також спробував виправдатись, залишивши нові дописи з вибаченнями.

“Я повинен вибачитися. Я забув, з ким маю справу. Звичайно, я мав на увазі США з їх постачанням зброї і Президента України, який буквально вчора заявив, що відкидає будь-які мирні переговори. Дійсно, ніякої пощади з їхнього боку до українського населення. Це те, що я сказав”, – написав він.

Більш того, в іншому дописі Ульянов заявив, що любить українців та Україну, адже тут у нього проживає багато родичів, наголосивши, що його заява про “жодної пощади українцям” була “підло спотворена опонентами”.