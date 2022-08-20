Про це повідомляють #Букви.
Відповідний допис Ульянов залишив у своєму Twitter-акаунті.
“No mercy to the Ukrainian population!”, – написав він.
У перекладі ця фраза означає “жодної пощади українському населенню”.
Цей допис Ульянова – це реакція на допис президента України Володимира Зеленського, який у Twitter подякував США за черговий пакет військової допомоги.
Через деякий час свій допис Ульянов видалив, однак він залишився у вебархіві.
Після видалення допису Ульянов також спробував виправдатись, залишивши нові дописи з вибаченнями.
“Я повинен вибачитися. Я забув, з ким маю справу. Звичайно, я мав на увазі США з їх постачанням зброї і Президента України, який буквально вчора заявив, що відкидає будь-які мирні переговори. Дійсно, ніякої пощади з їхнього боку до українського населення. Це те, що я сказав”, – написав він.
Більш того, в іншому дописі Ульянов заявив, що любить українців та Україну, адже тут у нього проживає багато родичів, наголосивши, що його заява про “жодної пощади українцям” була “підло спотворена опонентами”.
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