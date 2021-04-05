Симптоми після захворювання на коронавірус можуть тривати 12 і більше тижнів.

Про це заявив завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. Богомольця, доктор медичних наук, професор Сергій Дубров, передає пресслужба МОЗ.

За словами лікаря, “постковідний синдром” може тривати понад 12 тижнів.

Найчастіше пацієнти скаржаться на:

зміни на рентгенограмах або комп’ютерних томограмах органів грудної порожнини, дуже часто вони субтотальні або взагалі тотальні. Після тяжкого перебігу хвороби тривалий час пацієнти потребують допоміжної респіраторної підтримки;

дискомфорт із боку серцево-судинної системи;

неврологічні розлади, наприклад, тривала слабкість протягом декількох тижнів навіть після легкого перебігу, порушення сну й виражена слабкість.

когнітивні розлади – порушення пам’яті та функцій вищої нервової системи.

“Хоча станом на сьогодні немає чітких рекомендацій медичного лікування постковідного стану, проте більшість рекомендацій ЄС та США зводяться до відновлювальної терапії, фізичної реабілітації, повноцінного харчування та нормального сну”, – наголосив Дубров.