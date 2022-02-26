Про це він заявив під час засідання Ради безпеки ООН.

Сергій Кислиця заявив, що Україну карають за те, що вона намагається себе захистити від окупаційних військ. Він звинуватив Росію у нездоровому викривленню дійсності та підміні понять – коли війська окупантів називають “миротворчою місією”, а самозахист називають нахабною дурістю.

Він сказав, що російські війська потерпають від сильних втрат – військові літаки, гелікоптери, літаки тощо. Але, як відзначив Кислиця, що найважливіше – гинуть самі росіяни.

Він сказав, що постпред ООН від РФ не здатен зупинити війну у палаті засідань, однак, війну можуть зупинити тисячі трупів військових солдат, направлених до матерів у Росію. Подобається російській стороні це чи ні, ми мусимо захищати свої території, наголосив Сергій Кислиця. Тисячі українців долучилися до української армії або військ територіальної оборони. І той запал, з яким цивільні долучаються до захисту України є найкращим доказом того, що ми не здамося, навіть якщо Росія окупує значні території.

Він додав, що Україна розірвала дипломатичні відносини з РФ – і мала це зробити ще 8 років тому – та закликав партнерів долучитися до цього.

Кислиця наголосив, що наша влада все ще згодна на перемовини, на що постпред від РФ заявив, що процес “демілітаризації” та “денацифікації” України скоро буде завершений.