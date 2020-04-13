Постпред розповів, як коронавірус вплинув на роботу ООН

Постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця розповів, як коронавірус вплинув на роботу ООН та життя Нью-Йорка.

Про це Кислиця розповів в інтерв’ю агентству “РБК-Україна”.

“На власні очі це дуже видно. На вулицях практично нікого немає. Уявити собі П’яту авеню, де взагалі немає жодної людини – це жах”, – сказав він.

Водночас Кислиця заявив, що поки міська влада Нью-Йорка не прийняла рішення закрити магазини і ресторани, люди продовжували жити звичайним життям.

Також, на думку дипломата, пандемія коронавірусу може стати “великим поштовхом для ООН“, причиною, щоб подумати над тим, щоб позбутися від методів роботи минулого століття.

“Протягом останніх десятиліть йде мова про те, щоб впроваджувати нові методи і технології. Немає сенсу носитися табунами між Африкою, Азією і Нью-Йорком, щоб сюди приїхати, на засіданні Генасамблеї зачитати п’ятихвилинний виступ і поїхати назад. Дай Бог, коли ми вийдемо з ситуації з пандемією, у нас буде вже більш сучасний протокол ведення наших дискусій”, – висловив надію Кислиця.