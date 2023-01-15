Представники Кремля продовжують заявляти, що Україна становить загрозу існуванню Росії, щоб відхилити українські пропозиції щодо мирного саміту та зберегти первісні максималістські цілі Путіна. Заяви, звісно ж, є неправдивими. Зокрема, з цією метою постійний представник Росії в Раді безпеки ООН Василь Небензя заявив, що Україна "збиралася напасти на Москву".

Про це інформує американський аналітичний центр Інститут вивчення війни (ISW).

Пресслужба Інституту вивчення війни назвала заявили Небензі щодо статусу України як агресора, зокрема її наміру напасти на столицю РФ, сміховинними.

Небензя заявив, що війна Росії в Україні припиниться лише тоді, “коли загроза Росії перестане виходити з території України” і коли припиниться “дискримінація російськомовного населення” в Україні. ISW заяви про дискримінацію російськомовних називає інформацію операцією, що спрямована на виправдання вторгнення.

Небензя повторив наратив Кремля про те, що відмова України визнати незаконну анексію Росією окупованих українських територій та відносини з Заходом загрожують Росії.

Він також наголосив, що українські зв’язки із Заходом (а не, звісно ж, вторгнення та окупація Росією) підривають суверенітет і культурну ідентичність України.

Російський постпред також повторив стару пропагандистську тезу про те, що це саме Україна не зацікавлена у перемовинах і не являє собою нічого, окрім воєнного придатка НАТО. Так РФ намагається делегітимізувати Україну як незалежного гравця та перекласти відповідальність за переговори на західних чиновників з метою здійснення тиску на них.