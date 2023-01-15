Про це інформує американський аналітичний центр Інститут вивчення війни (ISW).
Пресслужба Інституту вивчення війни назвала заявили Небензі щодо статусу України як агресора, зокрема її наміру напасти на столицю РФ, сміховинними.
Небензя заявив, що війна Росії в Україні припиниться лише тоді, “коли загроза Росії перестане виходити з території України” і коли припиниться “дискримінація російськомовного населення” в Україні. ISW заяви про дискримінацію російськомовних називає інформацію операцією, що спрямована на виправдання вторгнення.
Небензя повторив наратив Кремля про те, що відмова України визнати незаконну анексію Росією окупованих українських територій та відносини з Заходом загрожують Росії.
Він також наголосив, що українські зв’язки із Заходом (а не, звісно ж, вторгнення та окупація Росією) підривають суверенітет і культурну ідентичність України.
Російський постпред також повторив стару пропагандистську тезу про те, що це саме Україна не зацікавлена у перемовинах і не являє собою нічого, окрім воєнного придатка НАТО. Так РФ намагається делегітимізувати Україну як незалежного гравця та перекласти відповідальність за переговори на західних чиновників з метою здійснення тиску на них.
- Наприкінці лютого Україна хоче провести мирний саміт на майданчику ООН. Кулеба заявив, що на захід не запрошують Росію, оскільки країна не хоче миру і має спочатку відповісти за воєнні злочини.
- Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що перебування РФ серед постійних членів Ради Безпеки ООН є нелегітимним.
- За даними CNN, попри недавню заяву президента Росії Володимира Путіна про готовність до перемовин з Україною, Київ та Захід не повірили словам очільника Кремля, а тому у найближчому майбутньому перемовини між країнами навряд чи відбудуться.
- У Кремлі заявили, що не приймуть жодного мирного плану України, якщо у ньому не буде враховано входження до складу РФ чотирьох українських областей – Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської – які було незаконно анексовано РФ.
- Експерти Інституту вивчення війни зауважили, що Кремль намагається змусити Київ сісти за стіл перемовин, тиснучи на Захід, оскільки ігнорує Україну як суверенну державу.