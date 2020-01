Про це повідомляє агентство Reuters.

Зливи накрили три штати, які найбільше постраждали від посухи і лісових пожеж в останні місяці, – Вікторію, Новий Південний Уельс і Квінсленд.

У суботу, 18 січня, в Квінсленді були закриті основні автомагістралі. На території штату пройшли сильні дощі: в деяких районах за ніч випала потрійна місячна норма опадів. У результаті частину житлових районів штату затопило, а багато державних парків і туристичних місць закрили.

У Бюро метеорології Квінсленда попередили, що на зміну зливам прийдуть грози і менш інтенсивні дощі.

В окремих частинах Нового Південного Уельсу в штормову ніч 18 січня відключили електрику. При цьому пожежні служби штату зраділи дощам: зазначалося, що зливи допоможуть взяти під контроль 75 пожеж, 25 із яких все ще не вдається стримувати.

У штаті Вікторія дощі допомогли поліпшити ситуацію із забрудненням повітря в Мельбурні. Там зараз проходить престижний тенісний турнір Australian Open. Раніше повідомлялося, що спортсмени задихалися від диму пожеж під час поєдинків.

Варто зазначити, що зливи накрили далеко не всі палаючі регіони. У деяких зонах, де рятувальники борються з вогнем, дощів поки не було.

From one extreme to the other. After unprecedented bush fire, its time for flood in parts of Australia due to heavy rain. pic.twitter.com/7ftnvoGjv5

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) January 17, 2020