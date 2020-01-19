Про це повідомляє агентство Reuters.
Зливи накрили три штати, які найбільше постраждали від посухи і лісових пожеж в останні місяці, – Вікторію, Новий Південний Уельс і Квінсленд.
У суботу, 18 січня, в Квінсленді були закриті основні автомагістралі. На території штату пройшли сильні дощі: в деяких районах за ніч випала потрійна місячна норма опадів. У результаті частину житлових районів штату затопило, а багато державних парків і туристичних місць закрили.
У Бюро метеорології Квінсленда попередили, що на зміну зливам прийдуть грози і менш інтенсивні дощі.
В окремих частинах Нового Південного Уельсу в штормову ніч 18 січня відключили електрику. При цьому пожежні служби штату зраділи дощам: зазначалося, що зливи допоможуть взяти під контроль 75 пожеж, 25 із яких все ще не вдається стримувати.
У штаті Вікторія дощі допомогли поліпшити ситуацію із забрудненням повітря в Мельбурні. Там зараз проходить престижний тенісний турнір Australian Open. Раніше повідомлялося, що спортсмени задихалися від диму пожеж під час поєдинків.
Варто зазначити, що зливи накрили далеко не всі палаючі регіони. У деяких зонах, де рятувальники борються з вогнем, дощів поки не було.
From one extreme to the other. After unprecedented bush fire, its time for flood in parts of Australia due to heavy rain. pic.twitter.com/7ftnvoGjv5
— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) January 17, 2020
Heavy rain swept across parts of Australia’s east coast, Wednesday, January 15, causing flash floods in some areas of New South Wales.
(Reuters) pic.twitter.com/5oiMJI0TYd
— The Voice of America (@VOANews) January 17, 2020
- Австралійські екологи припускають, що в результаті лісових пожеж могли загинути більше 480 мільйонів тварин. У свою чергу еколог із Йоркського університету (Торонто, Канада) Колін Білл висловив думку, що оцінки його австралійських колег можуть бути перебільшені.
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