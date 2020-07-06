Постраждалим в результаті пожежі в п'ятиповерховому будинку в Новій Каховці знайшли тимчасове житло. Біля під'їздів поставлять охорону від мародерів.

Про це мер Нової Каховки Володимир Коваленко розповів виданню NovaKahovka.City.

“Нормальних людей міський бюджет ніколи не залишає в біді. Ми обов’язково допоможемо потерпілим. Насамперед виділимо кошти на ремонт покрівлі”, – сказав мер.

Мешканців тимчасово розмістять у дитячому садку, приміщенні колишнього санаторію і у дитячому інфекційному відділенні, яке раніше готували для обсервації підозрюваних на коронавірус.

Від можливих мародерів під’їзди будинку охоронятимуть поліцейські та муніципальна охорона.

За словами пожежників, найбільше від вогню постраждали квартири п’ятого поверху. У будинку вимкнули електрику і газопостачання. Воду не відключали.

Як повідомив NovaKahovka.City головний лікар Центральної міської лікарні Ігор Гайдаманчук, постраждалих під час пожежі нема.