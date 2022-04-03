Коли 9 березня російські бойовики відкрили вогонь по пологовому будинку, в якому на той час перебували вагітні жінки та породіллі з немовлятами, кадри з місця подій облетіли весь світ. Однією з найяскравіших була світлина фотографа Євгена Малолєтки, на якому зображена Маріанна Вишемирська. Тоді російські пропагандисти називали її підставною особою, акторкою з накладним животом. А нещодавно жінка розповіла в сторіз в Instagram свою версію подій у той день. Проте, багато хто вважає, що це було зроблено під тиском.

Про це повідомляють #Букви.

Саме ці фото після обстрілу пологового будинку в Маріуполі облетіли весь світ. На них бьюті-блогерка Маріанна Вишемирська у піжамі евакуйовується з пологового, накинувши на себе лише одіяло (було 9 березня – температура повітря трохи вище нуля).

Після цих фото росіяни атакували її Instagram. Російські ж пропагандисти стверджували, що вона акторка, а пологовий обстріляли, бо там була база полку “Азов”.

1 квітня Маріанна Вишемирська вперше прокоментувала події того дня, записавши сторіз у соцмережі. Основні тези, які вона озвучила:

Що трапилося – невідомо. Авіанальоту точно не було, ми потім обговорювали – ніхто його не чув.

Вона евакуювалася з пологового будинку однією з останніх, оскільки не мала особливих поранень.

Вона просила не фотографувати її, але репортер АР проігнорував прохання. Дозволу на фото, тим паче на публікацію Маріанна не давала.

Через день до неї прийшли журналісти та попросили інтерв’ю, на що Вишемирська відповіла, що вона аполітична та ніякого інтерв’ю давати не буде.

Блогерка сказала, що тими фотографіями її “вляпали” в інформаційну війну та через це довелося давати коментарі.

У коментарі вона розповіла, що авіаудару не було, що, за словами оповідачки, мабуть “не підійшло” журналістам, і вони ці її слова “вирізали”.

На зв’язок не виходила, оскільки з 2 березня в місті не було електроенергії, мобільного зв’язку, води та газу.

Також Маріанна Вишемирська розповіла, що гуманітарної допомоги ніякої не отримувала.

2 квітня інтерв’ю провів з Вишемирською провів донецький журналіст Денис Селезньов. В інтерв’ю вона вже розповіла, що в пологовому українські військові брали їжу, ніякої допомоги від військових не було. Маріанна Вишемирська повторила тезу, що авіанальоту ніякого не було. Однак вона зауважила, що при тому журналісти з’явилися “дуже швидко”. На запитання журналіста, чи може це бути провокацією, блогерка відповіла, що “може бути провокація”. Також вона зауважила, що евакуювалася з Маріуполя, але куди саме – не уточнила. І знову нарікнула, що журналісти АР “приховали” деталі її інтерв’ю. Також вона у зверненні до президента України Володимира Зеленського поскаржилася на роботу ЗСУ в Маріуполі, мовляв, вони місто перетворили в клітку, з якої неможливо вибратися і усі гинуть. “Уявіть собі, щоб армія так захищала вашу родину”, – сказала вона, додавши, що президент повинен шукати шляхи вирішення цього конфлікту.

Що не так з інтерв’ю?

Де знаходиться Маріанна Вишемирська – невідомо. Є низка доказів того, що російські військові вивозять українців з Маріуполя на територію Росії або ОРДЛО, і при тому у неї бере інтерв’ю донецький журналіст, якого називають популяризатором “ДНР”. Жінка вже не в Маріуполі, вона сама сказала, що “евакуювалася”.

Чи дійсно була відмова від фотографій та інтерв’ю?

Журналісти AP стверджують, що вона не заперечувала проти фото та коментарів, попри озвучені тези. І вони можуть вказати це з допомогою відео.

На відео показано першу зустріч журналістів з нею за межами лікарні, де вона загорнута в ковдру і дивиться прямо в камеру.

“Як справи?”, – напитав кореспондент АР Чернов, а Вишемирська відповідала: “Все добре. Я почуваюся добре”. Хтось поза камерою каже: “Ходімо”, а вона відповідає: “Так, ходімо, будь ласка”, перш ніж увійти до будівлі, щоб забрати свої речі.

Під час зйомок Вишемирська знає, що вона на у фокусі камери, і не подає жодних ознак, що вона не хоче зніматися. Журналісти AP також повідомили, що ні вона, ні її чоловік ніколи не вказували, що вони не погоджувалися на зйомку або інтерв’ю, коли вони розмовляли з парою 11 березня, на наступний день після її пологів.

На відео, знятому того дня, вона розповіла про те, що побачила і почула в лікарні. Питання про те, чи він зазнав авіаударів чи обстрілів, прямо не піднімалося. Єдине, що Вишегірська згадала з цього приводу, було те, що вона не була впевнена, звідки взявся страйк.

“Я на власні очі не бачила, від кого воно летіло, звідки, що і в якому напрямку. Ми не знаємо”, — сказала вона AP на камеру, додавши: “Є багато чуток, але насправді ми нічого не можемо сказати”.

Чи був авіаналіт?

В опублікованому інтерв’ю молода мама каже, що чітко чула два вибухи. “Ми почули звук снаряду. Потім особисто я інстинктивно вдягла ковдру, і тоді ми почули другий вибух”, – розповіла жінка. Однак про вибух у лікарні вона не сказала.

Однак свідчення очевидців та відео журналістів AP ушкодженої Маріупольської лікарні вказують на авіаудар. Серед іншого вони змогли спостерігати стовп диму на дванадцятому поверсі будівлі. Свідки чули звук літака перед вибухом, зображення кратера перед лікарнею глибиною щонайменше двох поверхів, а також інтерв’ю з поліцейським і солдатом на місці події, обидва з яких описували напад як “повітряний удар”.

Чи прийшли журналісти “занадто швидко”?

На момент страйку журналісти АР перебували в іншій частині Маріуполя. Вони чітко почули літак, а потім два вибухи. Вони піднялися на 12-й поверх сусідньої будівлі, де зняли два великих клуби диму вдалині в напрямку лікарні. Тоді їм знадобилося близько 25 хвилин, щоб дістатися до лікарні.

“До того часу ви чули б літак майже кожні 10, 15 хвилин, а повітряні удари по всьому місту”, – пояснив відеожурналіст AP Мстислав Чернов в суботньому інтерв’ю. “Цей був ближче до нас, тому ми його дуже добре чули”.