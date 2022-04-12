Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.

Відомо, що контакт мирних мешканців з речовиною був мінімальним, адже епіцентр ураження був на певній відстані від місця перебування людей.

Однак дещо ближче знаходилися військовослужбовці. Наразі важно повністю обстежити місце подій через ворожий вогонь.

Основні симптоми постраждалих: гіперемія обличчя, підвищення артеріального тиску, сухість та печія в горлянці, слизових ділянок очей.

На представленому відеозаписі військовослужбовець, який перебуває в помірному стані. Варто зазначити, що під час розмови чоловік не відкриває очі та тримає їх увесь час заплющеними через почервоніння та печію.

Двоє інших — під постійним наглядом лікарів. Також серед постраждалих цивільних у найгіршому стані перебуває літня жінка.