Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.
Відомо, що контакт мирних мешканців з речовиною був мінімальним, адже епіцентр ураження був на певній відстані від місця перебування людей.
Однак дещо ближче знаходилися військовослужбовці. Наразі важно повністю обстежити місце подій через ворожий вогонь.
Основні симптоми постраждалих: гіперемія обличчя, підвищення артеріального тиску, сухість та печія в горлянці, слизових ділянок очей.
На представленому відеозаписі військовослужбовець, який перебуває в помірному стані. Варто зазначити, що під час розмови чоловік не відкриває очі та тримає їх увесь час заплющеними через почервоніння та печію.
Двоє інших — під постійним наглядом лікарів. Також серед постраждалих цивільних у найгіршому стані перебуває літня жінка.
- Водночас прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що у міністерстві оборони США не можуть підтвердити повідомлення про те, що російські війська застосували хімічну зброю в Маріуполі.
- Раніше лідер полку “Азов” Андрій Білецький розповів деталі щодо застосування росіянами невідомої отруйної речовини у Маріуполі.
- Варто зазначити, що російські війська можуть застосовувати неконвенційну зброю проти військових та цивільного населення, порушуючи усі зобов’язання. Важливо усім пам’ятати основні правила поводження під час можливо хімічного нападу росіян.
- Також за даними британської розвідки, Росія, ймовірно, має намір застосувати фосфорні бомби з метою прискорити процес взяття Маріуполя під свій контроль.