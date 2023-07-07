Мешканці областей, які постраждали від підтоплень внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС, почали отримувати по 5 тисяч гривень допомоги від держави.

Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Відтак 6 липня “Укрпошта” почала виплати державної допомоги мешканцям Херсонщини, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС.

Таким чином, фінансову підтримку у розмірі 5 тисяч гривень від держави отримали громадяни, які перебувають у Херсонській міській лікарні.

Крім того, Держказначейство вже перерахувало 4,47 мільйона гривень на виплату вказаної фінансової допомоги 532 постраждалим жителям Херсонщини та 362 – Миколаївщини. Відповідно до їхніх заяв, гроші вже надійшли на банківські рахунки.

Додамо, що уряд України спрямував понад 4 мільярди гривень на подолання наслідків підриву російськими загарбниками дамби Каховської гідроелектростанції.

За словами прем’єр-міністра, загалом для подолання наслідків теракту уряд спрямував понад 4 млрд грн. Це кошти на підвезення питної води, відбудову об’єктів, виплату одноразової допомоги постраждалим.

Крім того, відразу після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС уряд виділив із Фонду ліквідації 1,5 млрд грн для будівництва магістральних водогонів. Роботи вже розпочалися.

Станом на 4 липня вже подано 2300 заяв на отримання такої допомоги, з яких майже тисячу передано на виплату. Відповідні кошти перераховано на місця, і протягом найближчих двох днів місцева влада має здійснити ці виплати.