Відтепер безкоштовну кваліфіковану допомогу жінкам, які зазнали сексуального насильства під час війни, починаючи від 2014 року, надаватимуть у всеукраїнському кол-центрі #ВАРТОЖИТИ.

“Після звільнення Харківської області, в перший же день саме через кол-центр до нас звернулися дві жінки з міста Ізюм. Ми знаємо, що таких випадків дуже багато, проте потрібно працювати і доносити інформацію про проєкт, щоб жінки не боялися звернутися по допомогу“, — розказує Голова Організації (Мережі “Елеос-Україна”) Сергій Дмитрієв.

“Ми сприймаємо біль українок, які зазнали насилля, як сімейний біль. Щодня я спілкуюся з волонтерами, які розповідають мені про страшні цифри зґвалтованих жінок і дітей, які здійснювалися росіянами в окупованих містах. Мета нашої лінії — допомогти психологічно впоратися з цим болем і спробувати жити далі. Важливо, щоб українки не мовчали про ці страшні злочини. Говорили про пережите і звертатися по допомогу“, — закликає голова ГО “Фонд Яніни Соколової”, телеведуча, журналістка та громадська діячка Яніна Соколова.

Проєкт з допомоги жінкам започаткували ще навесні. Його метою є всебічна допомога жінкам, що постраждали від сексуальних злочинів з боку військових рф. Спільно з латвійською організацією “Центр МАРТА” та Міністерством закордонних справ Латвії надаватимемо безоплатну медичну допомогу у спеціалізованих клініках в Івано-Франківську, в Мукачево та в Києві. Проєктом також передбачено відкриття реабілітаційного шелтеру, який спрямований на психологічну підтримку та відновлення жінок після пережитого. Центр відкриється на Івано-Франківщині на початку листопада.

Важливою для нас також є співпраця з Генеральною прокуратурою, які активно працюють над тим, аби винні у цих страшних злочинах були покарані. Нещодавно під керівництвом Генпрокурора було створене управління з розслідування сексуальних злочинів армії рф в Україні. Саме з цим відділом на пряму співпрацює наша організація в рамках проєкту “Shelter for Women and Girls – victims of War Crimes”. Допомогу від нашої організації жінки також зможуть отримати шляхом перенаправлення звернувшись до відділу СНПК (сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом). Ми працюватимемо разом, аби покарати злочинців та допомогти жінкам впоратись із наслідками пережитого. Ми закликаємо жінок, які пережили цей досвід, не боятись і не мовчати.

Якщо ви чи ваші близькі зазнали сексуальних злочинів та потребуєте фахової підтримки психолога — телефонуйте на гарячу лінію, або звертайтесь до прокуратури та говоріть про те, що з вами сталося.

5522 — усі дзвінки безкоштовні для абонентів lifecell, Vodafone Ukraine, Київстар.

Графік роботи кол-центру #ВАРТОЖИТИ: будні дні з 11:00 до 19:00.

Ми гарантуємо анонімність та повну конфіденційність.