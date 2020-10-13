Кабінет Міністрів розпорядився виділити 185 млн гривень для надання допомоги особам, що постраждали внаслідок пожеж на Луганщині.

Відповідне розпорядження уряд прийняв на позачерговому засіданні 13 жовтня.

“Проєктом розпорядження передбачається виділити 185 млн 40 тисяч гривень для надання матеріальної грошової допомоги постраждалому від пожежі населенню. Сім’ям загиблих — по 200 тисяч гривень на кожного загиблого члена сім’ї, 50 тисяч кожному постраждалому, який отримав тяжкі травми, 30 тисяч гривень тим, хто отримав травми середньої тяжкості та 20 тисяч гривень — травми легкої тяжкості”, — пояснив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Крім того, згідно з розпорядженням будуть виділені кошти родинам, чиє житло було зруйноване внаслідок пожеж. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, йдеться про виплати 300 тисяч гривень на родину. Тим, чиє житло після пожежі потребує ремонту, буде виділено по 50 тисяч гривень.

Що відомо про пожежі на Луганщині?

30 вересня одразу у трьох районах виникли масштабні пожежі, загорілася суха трава та лісова підстилка. Протягом 30 вересня на території області було зафіксовано 146 пожеж у природних екосистемах.

Станом на ранок 1 жовтня повідомлялося, що внаслідок масштабних пожеж у Луганській області загинули 5 осіб. Станом на вечір 1 жовтня стало відомо, що в результаті пожеж у Луганській області загинули 11 осіб. Ще 17 осіб госпіталізовані.

У штабі Операції Об’єднаних сил заявили, що пожежі виникли в результаті обстрілів російсько-окупаційних військ із застосуванням трасуючих куль.

“Майже тисячу людей евакуйовано з епіцентрів пожеж, що трапились унаслідок зумисних збройних провокацій з боку російсько-окупаційних військ. Учора, 30 вересня, противник, застосувавши трасуючі кулі, здійснив підпал сухої трави на різних ділянках місцевості на Луганщині”, — зазначалося в заяві штабу.

1 жовтня повідомлялося, що пожежі в Луганській області досягли населеного пункту Станиця Луганська на лінії розмежування. На одній з вулиць горіли майже всі будинки, детонували снаряди.