Люди, що постраждали через війну РФ проти України, матимуть змогу отримати безоплатну правову допомогу. За відповідний законопроєкт проголосували 335 народних депутатів.

Це рішення зареєстровано на офіційному порталі уряду.

Зазначено, що безоплатну правову допомогу зможуть отримати особи, які під час бойових дій були зґвалтовані, або до яких застосовувалося катування чи жорстоке поводження. При цьому, отримати цю допомогу зможуть як громадяни України (первинна), так й іноземці (вторинна).

Фінансуватиметься надання допомоги повністю або частково за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел.