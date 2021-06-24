Кореспондент BBC News Джонатан Біл був на британському есмінці Defender під час інциденту з російськими військовими, які заявили про обстріл через нібито “вторгнення у територіальні води РФ”.

Відео з місця інциденту опублікувало BBC News.

Журналіст підтвердив, що есмінець переслідували російські військові. На відео не чутно жодного шуму, характерного для попереджувального вогню, про який заявила Росія. Проте Біл наголосив, що постріли були, але далеко.

Екіпаж есмінцю по радіозв’язку дійсно отримав попередження від росіян:

“Якщо ви не зміните курс, ми будемо стріляти”.

На кадрах з місця подій видно, що британський есмінець супроводжують патрульні катери РФ та бомбардувальники.



Журналіст додав, що Defender плив з Одеси в Грузію через територіальні води України по загальноприйнятому і міжнародно визнаному транзитному маршруту й не заходив у територіальні води РФ.

23 червня, російські військові заявили, що відкрили вогонь по курсу британського есмінця Defender поблизу мису Фіолент (анексований Крим).

У російському міноборони заявляють, що британський есмінець начебто зайшов у територіальні води РФ. Його “попередили про застосування зброї у разі порушення державного кордону Російської Федерації”, але екіпаж начебто не зреагував.

За попередніми даними, о 12:06 і 12:08 прикордонний сторожовий корабель відкрив попереджувальний вогонь. О 12:19 літак Су-24М виконав попереджувальне бомбометання, випустивши 4 осколково-фугасних авіаційних бомби ОФАБ-250 по курсу руху есмінця.