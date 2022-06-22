Про це повідомило британське видання The Independent.
Борис Джонсон заявив, що забезпечуватиме Україні нову підтримку. З боку міжнародної спільноти вона передбачатиме політичну, військову та фінансову допомогу. Він оголосив про неї через втому, яка зростає внаслідок війни.
“Ми не повинні допустити, щоб хтось повірив, що поступки Путіну призведуть до чогось, крім катастрофи”, – заявив Джонсон.
Прем’єр-міністр додав, що подібні поступки у РФ можуть сприйняти як нагороду за необґрунтовану агресію. Важливо не допустити, щоб Кремль заморозив конфлікт. Оскільки тоді Москва може закріпити свої успіхи, щоб накопичити сили для майбутньої атаки.
Британський політик вважає, що українців необхідно підтримувати у прагненні повернути окуповані Росією терени. Оскільки після російського вторгнення у лютому агресія стосовно України збільшується.
Раніше Борис Джонсон висловлювався, що не можна примушувати Україну до підписання невигідної мирної угоди. Він має аналогічну думку щодо тиску на президента Володимира Зеленського з боку світових лідерів.
- Нагадаємо, казахський президент Касим-Жомарт Токаєв пояснив, чому, попри тісні відносини між РФ та Казахстаном, відмовився визнавати псевдореспубліки “Л/ДНР” на окупованому Росією Донбасі.
- 21 червня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, подякував за підтримку українського народу та запросив відвідати Україну.
- 17 червня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до Києва вдруге за останні три місяці під час повномасштабної російсько-української війни.