Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловився, що не можна поступатися Росії через катастрофічні наслідки. Він пообіцяв, що Сполучене Королівство непохитно підтримуватиме Україну на тлі війни.

Про це повідомило британське видання The Independent.

Борис Джонсон заявив, що забезпечуватиме Україні нову підтримку. З боку міжнародної спільноти вона передбачатиме політичну, військову та фінансову допомогу. Він оголосив про неї через втому, яка зростає внаслідок війни.

“Ми не повинні допустити, щоб хтось повірив, що поступки Путіну призведуть до чогось, крім катастрофи”, – заявив Джонсон.

Прем’єр-міністр додав, що подібні поступки у РФ можуть сприйняти як нагороду за необґрунтовану агресію. Важливо не допустити, щоб Кремль заморозив конфлікт. Оскільки тоді Москва може закріпити свої успіхи, щоб накопичити сили для майбутньої атаки.

Британський політик вважає, що українців необхідно підтримувати у прагненні повернути окуповані Росією терени. Оскільки після російського вторгнення у лютому агресія стосовно України збільшується.

Раніше Борис Джонсон висловлювався, що не можна примушувати Україну до підписання невигідної мирної угоди. Він має аналогічну думку щодо тиску на президента Володимира Зеленського з боку світових лідерів.