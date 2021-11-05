Про це повідомила пресслужба “Укрпошти”.
Відтепер водійські посвідчення можна отримати через “Укрпошту”.
Для того, щоб отримати водійське посвідчення поштою потрібно:
- авторизуватися в Електронному кабінеті водія
- заповнити всі необхідні поля
- обрати доставлення “Укрпоштою”.
Документ можна буде забрати у будь-якому відділенні пошти або ж кур’єр здійснить доставлення додому.
Зазначається що жителям сіл не потрібно виїздити до райцентру, адже їм посвідчення водія доставить пересувне відділення або ж листоноша села.
Доставляння посвідчень здійснюється у межах послуги “Укрпошта Експрес”. Так, терміни доставлення становлять до 2 днів у межах обласного центру, області та між обласними центрами та від 3 днів у межах України.
Оплата доставлення включена в оплату всього сервісу.
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