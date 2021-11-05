Українці можуть отримати свої водійські посвідчення “Укрпошту”, замовити документ можна онлайн.

Про це повідомила пресслужба “Укрпошти”.

Відтепер водійські посвідчення можна отримати через “Укрпошту”.

Для того, щоб отримати водійське посвідчення поштою потрібно:

авторизуватися в Електронному кабінеті водія

заповнити всі необхідні поля

обрати доставлення “Укрпоштою”.

Документ можна буде забрати у будь-якому відділенні пошти або ж кур’єр здійснить доставлення додому.

Зазначається що жителям сіл не потрібно виїздити до райцентру, адже їм посвідчення водія доставить пересувне відділення або ж листоноша села.

Доставляння посвідчень здійснюється у межах послуги “Укрпошта Експрес”. Так, терміни доставлення становлять до 2 днів у межах обласного центру, області та між обласними центрами та від 3 днів у межах України.

Оплата доставлення включена в оплату всього сервісу.