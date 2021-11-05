Українці можуть отримати свої водійські посвідчення в “Укрпошті”, замовити документ можна онлайн.

Про це повідомила пресслужба “Укрпошти”.

Відтепер водійські посвідчення можна отримати через “Укрпошту”.

Для того, щоб отримати водійське посвідчення поштою потрібно:

авторизуватися в Електронному кабінеті водія

заповнити всі необхідні поля

обрати доставлення “Укрпоштою”.

Документ можна буде забрати у будь-якому відділенні пошти або ж кур’єр здійснить доставлення додому.

Зазначається, що жителям сіл не потрібно виїздити до райцентру, адже їм посвідчення водія доставить пересувне відділення або ж листоноша села.

Доставляння посвідчень здійснюється у межах послуги “Укрпошта Експрес”. Так, терміни доставлення становлять до 2 днів у межах обласного центру, області та між обласними центрами та від 3 днів у межах України.

Оплата доставлення включена в оплату всього сервісу.