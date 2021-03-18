Covid-19 Україна

оновлено 18.03.2021 о 18:02

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Посилення карантину у Львові та Києві: в «Укрзалізниці» відповіли, чи курсуватимуть потяги

“Укрзалізниця” поки не планує обмежувати рух потягів дальнього сполучення через Київ та Львів, де запроваджено жорсткий карантин.

Четвер, 18 березня 2021, 19:10

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Наголошується, що заборона висадки та посадки пасажирів у цих містах можлива за спеціальної вказівки Міністерства охорони здоров’я. Наразі Львів та Київ залишаються у “помаранчевій” зоні, тож перевізник не встановлює обмежень. 

Нагадаємо, що “Укрзалізниця” припинила висадку, посадку пасажирів на всіх станціях Закарпатської області з вівторка, 9 березня, оскільки регіон потрапив до “червоної” зони карантину. До 8 березня включно усі пасажири з придбаними квитками змогли без перешкод виїхати з Закарпаття або дістатися регіону залізницею.

  • Раніше повідомлялося, що “Укрзалізниця” виконає 5 спецрейсів з Івано-Франківської та Чернівецької областей, які були віднесені до “червоної” зони карантину.

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