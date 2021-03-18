Посилення карантину у Львові та Києві: в «Укрзалізниці» відповіли, чи курсуватимуть потяги

“Укрзалізниця” поки не планує обмежувати рух потягів дальнього сполучення через Київ та Львів, де запроваджено жорсткий карантин.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Наголошується, що заборона висадки та посадки пасажирів у цих містах можлива за спеціальної вказівки Міністерства охорони здоров’я. Наразі Львів та Київ залишаються у “помаранчевій” зоні, тож перевізник не встановлює обмежень.

Нагадаємо, що “Укрзалізниця” припинила висадку, посадку пасажирів на всіх станціях Закарпатської області з вівторка, 9 березня, оскільки регіон потрапив до “червоної” зони карантину. До 8 березня включно усі пасажири з придбаними квитками змогли без перешкод виїхати з Закарпаття або дістатися регіону залізницею.