Посилення карантину у Львові та Києві: в «Укрзалізниці» відповіли, чи курсуватимуть потяги

Про це повідомляє пресслужба перевізника.
Наголошується, що заборона висадки та посадки пасажирів у цих містах можлива за спеціальної вказівки Міністерства охорони здоров’я. Наразі Львів та Київ залишаються у “помаранчевій” зоні, тож перевізник не встановлює обмежень.
Нагадаємо, що “Укрзалізниця” припинила висадку, посадку пасажирів на всіх станціях Закарпатської області з вівторка, 9 березня, оскільки регіон потрапив до “червоної” зони карантину. До 8 березня включно усі пасажири з придбаними квитками змогли без перешкод виїхати з Закарпаття або дістатися регіону залізницею.
- Раніше повідомлялося, що “Укрзалізниця” виконає 5 спецрейсів з Івано-Франківської та Чернівецької областей, які були віднесені до “червоної” зони карантину.