Міністри оборони країн НАТО, які збираються в Брюсселі 12 жовтня, зосередяться на тому, як надати Україні більше систем протиповітряної оборони для захисту її цивільного населення та критичної інфраструктури, заявив український урядовець і американський дипломат.

Про це інформує CNN.

Зустріч НАТО відбувається через два дні після того, як РФ розпочала найінтенсивнішу повітряну атаку на Україну з моменту вторгнення в лютому, убивши щонайменше 19 цивільних і завдавши ударів по енергетичним об’єктам по всій країні.

Президент Володимир Зеленський акцентував на успіху України в перехопленні російських ракет, заявивши, що більш ніж половина ракет і безпілотників, запущених по Україні під час другої хвилі ударів, було збито. І враховуючи успіх, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зауважив необхідність постачити Києву більше систем протиповітряної оборони, сказавши, що вони “мають значення”.

Хоча рівень успішності перехоплень України значно зріс під час повномасштабної війни, сам розмір країни та необхідна швидкість споживання ракет означають, що вона “продовжуватиме отримувати збитки і зазнавати втрат” від таких ударів “в найближчому майбутньому”, зазначив Джастін Бронк, військовий експерт лондонського Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI).

Однак Бронк також зазначив, що Москва “не має запасів боєприпасів, необхідних для підтримки важких обстрілів крилатих і балістичних ракет, таких як ті, які спостерігалися в понеділок, у середньостроковій перспективі”.