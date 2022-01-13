Відповідну інформацію повідомляє Human Rights Watch.

Міжнародна організація, яка опікується захистом прав людини (Human Rights Watch), у всесвітній доповіді за 2022 заявила, що у 2021 році автократи зіткнулися зі значною негативною реакцією, коли мільйони людей, вийшли на вулиці, щоб кинути виклик владі режимів і вимагати демократії.

Оскільки виникнення опозиційних партій, які створюють альянси, щоб усунути корумповані уряди чи лідерів, є ще однією ознакою тенденції до послаблення автократичного правління.

“Дедалі більш репресивні та насильницькі дії проти цивільних протестів з боку автократичних лідерів і військових режимів у всьому світі є ознаками їхнього відчаю та послаблення влади”, – зазначає Human Rights Watch у своїй щорічній оцінці прав людини в усьому світі.

Як приклади “неймовірних” опозиційних коаліцій Human Rights Watch (HRW) вказала на Чехію, де прем’єр-міністр Андрій Бабіш зазнав поразки, та Ізраїль, де прем’єрство Біньяміна Нетаньяху було припинено після 12 років при владі у 2021 році.

“Існує розповідь про те, що автократи переважають, а демократія йде на спад, але якщо ви дивитеся на тенденції у сфері прав людини за останні 12 місяців, це не має такий райдужний вигляд для автократів”, – стверджує директор HRW Кеннет Рот.