Про це поінформували в пресслужбах міністерств оборони України та США.

Підписання відбулося 31 серпня у Вашингтоні. Підписи під документом поставили очільники оборонних відомств двох країн –Андрій Таран та Ллойд Остін.

Згідно з документом, угода “визначає амбітні цілі для двосторонніх відносин у сфері оборони”, а саме:

визначає шляхи просування спільних двосторонніх пріоритетів для вирішення викликів у сфері безпеки;

підтверджує відданість “спільним демократичним цінностям, включаючи верховенство права та повагу до прав людини”;

підтверджує непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, засуджує російську окупацію Криму та агресію на сході України;

визначає подальші кроки взаємодії між міністерствами оборони нашої країни та США “для підвищення військового потенціалу та готовності України до збереження територіальної цілісності, прогресу на шляху взаємосумісності з НАТО та сприяння регіональній безпеці”;

підтверджує підтримку з боку міноборони США права України визначати свій майбутній зовнішньополітичний курс (у тому числі у прагненні до вступу в НАТО).

В угоді прописано, що для досягнення перерахованих цілей на період до грудня 2026 року двосторонні оборонні відносини України та США будуть зосереджені на таких стратегічних пріоритетах:

1) На підтвердженні того, що “двостороння співпраця у галузі безпеки, а також підтримка Сполучених Штатів Америки ефективно допомагають Україні протидіяти російській агресії, включаючи повноцінну програму тренувань та навчань”.

2) Проведення реформ у секторі оборони відповідно до принципів та стандартів НАТО, “спираючись на значний прогрес, досягнутий з 2014 року”.

3) Реалізація реформ з метою задоволення потреб Збройних Сил України, “включаючи збільшення прозорості українських оборонних закупівель, впровадження реформ корпоративного управління та розбудову довгострокового стратегічного партнерства у сфері науки та технологій”.

4) Поглиблення співпраці в Чорноморському регіоні з метою забезпечення свободи судноплавства та ефективної протидії зовнішнім загрозам.

5) Посилення співпраці у сфері кібербезпеки.

6) Більш тісне партнерство оборонних розвідувальних спільнот “з метою підтримки військового планування та оборонних операцій”.

У пресслужбі Міноборони США зауважили, що президент США Джо Байден схвалив виділення Україні додатково 60 млн доларів із коштів Пентагону для безпекової допомоги. Гроші, зокрема, будуть передбачені для надання американських протитанкових комплексів Javelin та інших видів озброєння.