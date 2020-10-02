Світова економічна криза, який підживлюється пандемією коронавірусу, стала справжнім викликом для глобальної економіки, особливо для представників традиційних галузей. Варто відзначити, що у 2020 році експерти МВФ прогнозують падіння глобального ВВП близько 4,9%. Не виключенням стала й Україна: падіння промислового виробництва в період з січня по серпень 2020 року склало 7,4%, а підсумкове падіння ВВП у 2020 році очікується Кабміном на рівні 4,8%.

Втім, навіть без нинішньої кризи українська промисловість знаходиться не в кращому стані. Зношене обладнання з кожним роком потребує все більш трудомісткого і дорогого ремонту. Відносна перевага продукції відверто застарілих виробників, а саме дешевизна, вже не рятує в боротьбі за споживача на світових ринках. Таким чином, чимало промислових підприємств просто не можуть реалізувати вироблену продукцію і виявляються разом зі своїми співробітниками на межі виживання. У пошуках кращої долі багато наших земляків, без надії на те, щоб знайти гідний і високооплачувану працю в Україні, відправляються за кордон.

Виникає цілком логічне запитання: яким чином модернізувати промислове виробництво, залучити капітал і дати можливість гідно заробляти чесною працею на батьківщині? Як показує міжнародна практика, одним з найбільш дієвих варіантів розв’язання проблем розвитку промисловості є створення індустріальних парків.

Історія індустріальних парків нараховує понад 120 років, протягом яких такий формат роботи держави з бізнесом продемонстрував свою надійність і ефективність. По суті, індустріальний парк — це спеціальна територія, забезпечена всією необхідною інфраструктурою, в тому числі й транспортною, яка відводиться під будівництво промислових об’єктів. У більшості випадків, для таких зон спрощують оподаткування або ж створюють інші сприятливі умови для створення і ведення бізнесу. Відзначимо, що нині існує очевидна тенденція до зростання кількості таких спеціальних зон: за останні 15 років у світі було створено понад 3 тисяч індустріальних парків. Це й н едивно: в залежності від країни, індустріальні парки можуть додатково створити від 10 до 50 відсотків ВВП.

Розглянемо найбільш показові приклади роботи такої системи. Світовим лідером по створенню такого типу об’єктів є Південна Корея, де станом на сьогодні налічується понад 1300 індустріальних парків. Крім того, для Кореї це ще й елемент “економічної дипломатії”, адже індустріальний парк Кесон — чи не єдине місце, де Південна Корея безпосередньо співпрацює з КНДР. У Сполучених Штатах, які одними з перших у світі освоїли практику створення індустріальних парків, їх зараз понад 400. Китай також не відстає: починаючи з економічних реформ 1978 року, в країні діє 406 індустріальних парків. Якщо ж говорити про країни Європи, можна відзначити, що в тільки в Німеччині є в наявності більше ніж 200 подібних парків, в сусідній Польщі їх налічується 83, в Чехії — понад 90, а в Угорщині — більш як 220.

Практика створення індустріальних парків широко поширена не тільки в розвинених державах, але і в країнах з економікою, що розвивається. У цьому сенсі показовим є приклад Туреччини, де подібних зон для розвитку промисловості вже більше 400. Більш того, для розвитку індустріальних парків існує спеціальне державне агентство і бізнес-асоціація з широкими повноваженнями, які надають рекомендації щодо ведення бізнесу та пошуку інвесторів. Якщо говорити про країни колишнього СРСР, то в РФ зареєстровано близько 250 індустріальних парків, 24 подібних об’єктів вже кілька років працює в Молдові, три індустріальних парки повноцінно працюють в Грузії.

В цілому ж слід зазначити те, що на даному етапі, незалежно від регіону і рівня розвитку економіки, держави відчайдушно борються за інвестора, надаючи все більш вигідні умови для співпраці. Виникає питання: яким чином створення індустріальних парків може допомогти економіці України в цій конкурентній боротьбі? Відповідь досить проста і очевидна, але про все за порядком.

По-перше, створення сприятливих умов для промислової діяльності може стати вирішальним фактором для залучення як внутрішніх, так і іноземних інвестицій в галузь. З огляду на вдале географічне розташування та близькість відразу до декількох потенційних регіонів збуту продукції, а також чинну Угоду про асоціацію з ЄС, Україна може зайняти місце ключового транспортно-логістичного хабу в Чорноморському регіоні, продаючи не сировину, а вже готову продукцію на нові ринки Центральної та Східної Європи.

По-друге, Україна вигідно відрізняється характеристиками робочої сили, що також приваблює потенційних інвесторів. Своєю чергою, створення нових промислових об’єктів саме в Україні підвищує запит на якісну освіту у молоді, яка зможе знайти роботу за фахом. Все це дозволяє підприємцям швидко забезпечити нові виробництва професійними кадрами, а державі — легально працевлаштувати своїх громадян, які не потребуватимуть пошуку низькокваліфікованої, але більш високооплачуваної праці за кордоном.

Третій не менш важливий фактор — це загальне зростання доходів в економіці. Нові сучасні підприємства, створені в рамках індустріальних парків, будуть виробляти конкурентну на міжнародному ринку продукцію. Таким чином, вони зможуть збільшити доходи державного бюджету. Потрібно також враховувати й те, що нові високомаржинальні виробництва будуть стимулювати зростання споживання. Пропонуючи своїм працівникам поліпшені умови праці та високу заробітну плату, промисловість сприяє зростанню суміжних секторів економіки.

Так чому при всіх очевидних перевагах Україна не працює в напрямку створення конкурентних умов для запуску індустріальних парків?

Ключовим моментом в цьому процесі є профільне законодавство. На думку учасників ринку, одна з перешкод для розвитку індустріальних парків в країні — відсутність преференцій від держави зі створення умов для розміщення виробництв. Ще в червні 2012 року Верховною Радою був прийнятий закон України “Про індустріальні парки”, який регулює роботу такого типу співробітництва держави та бізнесу. Більш того, зараз в Україні зареєстровано 43 індустріальних парка. Однак, велика кількість цих парків існує хіба що на папері: інвесторам просто невигідно починати в них роботу через несприятливі умови для діяльності, неузгодженість адміністративних питань з місцевою владою або ж відсутність необхідної інфраструктури.

Проте, слід зазначити, що є перші серйозні кроки до поліпшення ситуації. У червні 2020 року до Верховної Ради надійшло два законопроєкти – №3724 і №3725 – які передбачають створення пільгових умов для ведення бізнесу в індустріальних парках, орієнтованих на експорт. Керуючись розрахунками експертів, прийняття і реалізація цих законопроєктів дозволить залучити в економіку від $ 2,85 млрд до $ 15,7 млрд і забезпечити зростання ВВП від 0,9% (песимістичний сценарій) до 12,4% (оптимістичний сценарій). Крім того, прийняття зазначених законопроєктів стане чітким сигналом для міжнародних інвесторів про те, що Україна вибирає зважений підхід до роботи у сфері промисловості.

Словом, потенціал для розвитку індустріальних парків в Україні є. Проте, умови їх роботи та функціонування повинні бути поліпшені з урахуванням інтересів гравців ринку і потенційних інвесторів. Саме для цієї мети 15 жовтня на території індустріального парку “Біла Церква” відбудеться Форум інноваційних виробництв длявласників виробничих, будівельних, торгових підприємств і компаній, організатором якого виступає Київський міжнародний економічний форум. Індустріальні парки як важливий драйвер економічного зростання повинні перебувати у фокусі уваги українського бізнесу, політики та громадськості, особливо під час кризи.

Ефективний діалог не тільки між державою і зацікавленими підприємцями, а й всередині самої галузі абсолютно необхідний для успішного розвитку всіх учасників ринку. Величезний промисловий потенціал, яким володіє Україна, може і повинен бути реалізований в атмосфері прозорої та конкурентної ринкової боротьби. Реіндустріалізація економіки та створення нових робочих місць з гідними умовами праці повинні стати не тільки пріоритетом державної політики, але й відповідальністю національного бізнесу.

Детальна інформація про Форум інноваційних виробництв і про те, як стати його учасником — за посиланням.