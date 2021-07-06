Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю українському виданню Forbes.
Так, якщо Верховна Рада у другому читанні ухвалить ініційований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт “про олігархів” у нинішній редакції, саме РНБО вирішуватиме, хто є “олігархом”.
За словами Данілова, РНБО, можливо, взагалі не включить до “реєстру олігархів” жодного прізвища з числа осіб, яких потенційно розглядає в статусі “олігархів”, у разі, якщо вони добровільно відмовляться від своїх активів та “повернуть частину державі” (ймовірно, йдеться про активи, які, на думку РНБО, є незаконно набутими).
“Можливо, після прийняття закону про деолігархізацію ми не включимо в реєстр олігархів жодного прізвища, бо вони самі відмовляться від активів та повернуть частину державі. Люди вже почали добровільно відмовлятися від свердловин. Ми маємо історію по кожному олігарху і знаємо, як вони заволоділи своїми активами. Вони повинні це зрозуміти та позбутися активів, щоб не потрапити до переліку олігархів. Якщо вони зʼявляться в реєстрі, це буде відомо всьому світу. Не думаю, що їм це потрібно“, – наголосив Данілов.
При цьому він відмовився називати імена 13 потенційних “олігархів”, про яких говорив раніше.
“Олігархічна система бере свій початок з 1998 року. Це люди, які користуються близькістю до керівництва держави, корумпованістю процесів. Вони накопичують капітал, заходять у політику та медіа. Це старі олігархи. Після 2014 року в нас зʼявилися нові олігархи. Коли сім’я Януковича втекла, пограбувавши країну, вона забрала величезні статки, але всі їхні банки, “заводи й параходи” залишилися в Україні. У кого вони опинилися? Коли відбувся славнозвісний банкопад і вивели понад 100 банків, куди поділися кошти, застави по кредитах? “ProZorro.Продажі” – не інструмент абсолютної прозорості, його можна обійти. Так у нас зʼявилися нові олігархи, прізвища яких ще не всім відомі. Потенційно ті люди потраплять до реєстру олігархів; це буде публічна процедура; рішення будуть прийматися відкрито. Жодного прізвища ви від мене зараз не отримаєте”, – заявив секретар РНБО.
Читайте також:
Рада голосами «слуг» ухвалила за основу закон Зеленського «про олігархів»: про що він
Данілов також запевнив, що у Володимира Зеленського в питанні деолігархізації “є не тільки план Б – у нього повний алфавіт” (так секретар РНБО відповів на запитання, чи є якийсь план на випадок, якщо “закон про олігархів” не спрацює).
“Якщо потрібно, то ми й до букви “Я” дійдемо. Однак без законів рухатися не зможемо: потрібні закони про лобізм та антитрастове законодавство, в яких буде прописано, під дію яких законів підпадатимуть олігархи”, – додав Данілов.
- У квітні президент Володимир Зеленський запропонував РНБО розробити законопроєкт щодо “статусу олігарха”.
- Згодом секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що при розробці “закону про олігархів” апарат Ради національної безпеки та оборони (РНБО) виходить із того, що до цієї категорії в Україні можна “з впевненістю віднести” 13 осіб.
- 20 травня Володимир Зеленський на своїй підсумковий пресконференції відмовився називати ці 13 прізвищ, але розповів про критерії визначення олігарха. Водночас глава держави заявив, що людина, яку зарахують до “статусу олігарха”, не зможе бути депутатом Верховної Ради.
- Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради вказаний законопроєкт на початку червня. Зеленський також заявив, що питання щодо статусу олігархів в Україні можуть першим винести на всеукраїнський референдум. #Букви розповідали, кого глава держави пропонує віднести до категорії “олігархів” та що передбачає законопроєкт.
- На думку Комітету з питань інтеграції України до ЄС, президентський законопроєкт “про олігархів” потребує доопрацювання.
- Міністр юстиції України Денис Малюська у прямому ефірі повідомив, що лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко точно потрапить до реєстру олігархів.
- Понад 35% українців вважають популізмом оголошену президентом Володимиром Зеленським деолігархізацію в Україні. Про це свідчать дані дослідження Центру соціальних та маркетингових досліджень SOCIS, котре проводилося з 28 травня по 3 червня 2021 року.
- Заступниця голови парламентської фракції “Слуги народу” Євгенія Кравчук заявила, що, окрім вже поданого до Верховної Ради президентського законопроєкту про деолігархізацію, хочуть підготувати ще декілька проєктів.