Рада національної безпеки і оборони (РНБО) не включатиме до реєстру олігархів тих осіб, які добровільно відмовляться від активів.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю українському виданню Forbes.

Так, якщо Верховна Рада у другому читанні ухвалить ініційований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт “про олігархів” у нинішній редакції, саме РНБО вирішуватиме, хто є “олігархом”.

За словами Данілова, РНБО, можливо, взагалі не включить до “реєстру олігархів” жодного прізвища з числа осіб, яких потенційно розглядає в статусі “олігархів”, у разі, якщо вони добровільно відмовляться від своїх активів та “повернуть частину державі” (ймовірно, йдеться про активи, які, на думку РНБО, є незаконно набутими).

“Можливо, після прийняття закону про деолігархізацію ми не включимо в реєстр олігархів жодного прізвища, бо вони самі відмовляться від активів та повернуть частину державі. Люди вже почали добровільно відмовлятися від свердловин. Ми маємо історію по кожному олігарху і знаємо, як вони заволоділи своїми активами. Вони повинні це зрозуміти та позбутися активів, щоб не потрапити до переліку олігархів. Якщо вони зʼявляться в реєстрі, це буде відомо всьому світу. Не думаю, що їм це потрібно“, – наголосив Данілов.

При цьому він відмовився називати імена 13 потенційних “олігархів”, про яких говорив раніше.

“Олігархічна система бере свій початок з 1998 року. Це люди, які користуються близькістю до керівництва держави, корумпованістю процесів. Вони накопичують капітал, заходять у політику та медіа. Це старі олігархи. Після 2014 року в нас зʼявилися нові олігархи. Коли сім’я Януковича втекла, пограбувавши країну, вона забрала величезні статки, але всі їхні банки, “заводи й параходи” залишилися в Україні. У кого вони опинилися? Коли відбувся славнозвісний банкопад і вивели понад 100 банків, куди поділися кошти, застави по кредитах? “ProZorro.Продажі” – не інструмент абсолютної прозорості, його можна обійти. Так у нас зʼявилися нові олігархи, прізвища яких ще не всім відомі. Потенційно ті люди потраплять до реєстру олігархів; це буде публічна процедура; рішення будуть прийматися відкрито. Жодного прізвища ви від мене зараз не отримаєте”, – заявив секретар РНБО.

Данілов також запевнив, що у Володимира Зеленського в питанні деолігархізації “є не тільки план Б – у нього повний алфавіт” (так секретар РНБО відповів на запитання, чи є якийсь план на випадок, якщо “закон про олігархів” не спрацює).

“Якщо потрібно, то ми й до букви “Я” дійдемо. Однак без законів рухатися не зможемо: потрібні закони про лобізм та антитрастове законодавство, в яких буде прописано, під дію яких законів підпадатимуть олігархи”, – додав Данілов.