Губернатор штату Флорида Рон ДеСантіс, потенційний кандидат у президенти США від республіканців, ще у 2014 році виступав за надання зброї Україні та критикував тодішнього лідера Штатів Барака Обаму за протилежне рішення. Його позиція на початку російської агресії проти України суперечить з заявами цього тижня, коли він ставив під сумнів причетність їхньої країни до війни.

Про це повідомило CNN.

Свого часу Рон ДеСантіс рішуче підтримував озброєння України для боротьби з Росією, особливо протягом 2014-2015 років. Він виступав за передачу оборонної та наступальної зброї та закликав Барака Обаму зробити це як стримуючий фактор для російської агресії у Східній Європі. Він навіть голосував за відмову фінансувати новий договір про протиракетну оборону з Росією, доки їхні війська не вийдуть з України.

Утім цього тижня, коли вже став потенційним кандидатом в президенти, висловив сумніви в інтересах США до, як він назвав, таких речей “як прикордонні території чи Крим”. Він назвав Росію не “такою ж загрозою для нашої країни (США, – ред.), навіть якщо вони ворожі”, і применшив загрозу того, що Росія може вдертися в країни НАТО.

Los Angeles Times зазначило, що близько 37% виборців Республіканської партії підтримали ДеСантіса, тоді як 29% віддали перевагу Дональду Трампу. За даними нового опитування Інституту державних досліджень Каліфорнійського університету в Берклі, ці цифри є майже дзеркальним відображенням підтримки цих двох кандидатів у серпневому опитуванні, проведеному Берклі.

Також нещодавно Pew Research Center провело опитування. Згідно з ним 40% республіканців і незалежних виборців, які схиляються до республіканців, вважають, що США надають занадто велику підтримку Україні. Минулого року їхня кількість сягала 9%.

Рон ДеСантіс постійно підтримував надсилання допомоги Україні та засуджував російську анексію Криму аж до 2017 року.

“Ми в Конгресі закликали президента, я був, надати зброю Україні. Вони хочуть битися своєю доброю боротьбою. Вони не просять нас боротися за них. А президент рішуче відмовився. І я вважаю, що це помилка”, — казав ДеСантіс у 2014 році. “Я думаю, що коли хтось на кшталт Путіна бачить нерішучість Обами, я думаю, що це розпалює його апетит створити ще більше проблем у цьому регіоні. І я думаю, що якби ми озброїли українців, це дало б йому сильний сигнал, що він не повинен йти далі”.

Після 24 лютого 2022 року ДеСантіс не висловлювався з цього приводу. Пізніше він розкритикував реакцію адміністрації Байдена та звинуватив у вторгненні президента Джо Байдена, посилаючись на приклад виведення військ з Афганістану

“Я відчуваю, що вони не зробили достатньо, Європа чи адміністрація Байдена, щоб справді вдарити по Путіну там, де це має значення”, — сказав він на пресконференції в лютому 2022 року, наголошуючи на залежності російської економіки від експорту нафти та газу.

Водночас кілька днів тому він заявив наступне: “Я думаю, що Путін, ймовірно, не зробив би цього, якби вважав Сполучені Штати сильними, але я думаю, що він вважає, що Сполучені Штати слабкі через безсилля адміністрації Байдена”.