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Потепліня та мокрий сніг: якою буде погода 3 лютого

Сьогодні, 3 лютого, у більшості західних областей вночі прогнозується сніг, а от вдень вже без опадів. У нічну пору доби очікуються морози до -5°C, а вдень від -2°C до +1°C.

Четвер, 3 лютого 2022, 07:19
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Про це повідомили в Укргідрометцентр.

Фото Укргідрометцентру

У північних регіонах вдень очікується сніг. Температура коливатиметься від -2°C до +1°C. У Харківській області вночі прогнозується мокрий сніг, температура від -2°C до 0°C, а вдень – без опадів і до +2°C.

У східних областях впродовж доби йтиме мокрий сніг, денна температура підніметься до +4°C.

У центрі України переважно без опадів, температура вдень коливатиметься від -1°C до +1°C. У Києві удень буде від -1 до +1°C, уночі похолоднішає до -3. Можливий невеликий сніг.

Найтепліше у четвер буде на півдні – денна температура підніметься до +5°C, а на Кримському півострові до +6°C.

Теги: плюсова температура, погода в Україні, ургідрометцентр

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