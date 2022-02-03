Потепліня та мокрий сніг: якою буде погода 3 лютого

Про це повідомили в Укргідрометцентр.
У північних регіонах вдень очікується сніг. Температура коливатиметься від -2°C до +1°C. У Харківській області вночі прогнозується мокрий сніг, температура від -2°C до 0°C, а вдень – без опадів і до +2°C.
У східних областях впродовж доби йтиме мокрий сніг, денна температура підніметься до +4°C.
У центрі України переважно без опадів, температура вдень коливатиметься від -1°C до +1°C. У Києві удень буде від -1 до +1°C, уночі похолоднішає до -3. Можливий невеликий сніг.
Найтепліше у четвер буде на півдні – денна температура підніметься до +5°C, а на Кримському півострові до +6°C.
- Всесвітня метеорологічна організація (МВО) зафіксувала новий температурний рекорд для Арктики – +38 °C у російському місті Верхоянську (Сибір) 20 червня 2020 року.
- Нагадаємо, що керівники провідних західних нафтових компаній мають свідчити перед Конгресом США на тлі звинувачень у тому, що вони ввели громадськість в оману щодо зміни клімату.