В Україні сьогодні, 10 лютого, сніг з дощем прогнозують у східних регіонах. Температура повітря вдень підніметься аж до +11 градусів. Можливі дощі зі снігом.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях буде хмарно. Вдень температура повітря підніметься до +6…+11 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже +2…+4.

У Центрі і на Півночі буде переважно хмарна погода. Стовпчики термометрів вдень покажуть +4…+8 градусів, вночі мінімальна температура повітря становитиме -1.

На Сході України вдень прогнозують від +3 до +8 градусів. Вночі буде -2…+1. Прогнозують дощ зі снігом.

На Півдні денна температура становитиме +6…+11 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -2…0.

У Києві буде хмарно. Температура повітря досягне +6…+8. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +1 градуса.