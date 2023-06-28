Джерело: Sky news
Тепліша погода в Європі створює сприятливіші умови для комарів, які поширюють вірус.
Відповідно до звіту Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC), інфекції, що передаються через комарів, стають все більш поширеними.
Директор ECDC Андреа Аммон сказала: “Останніми роками ми спостерігаємо географічне поширення інвазивних видів комарів у раніше неуражених районах ЄС”.
Вона також додала, що потрібно зосередитись на “способах боротьби з популяціями комарів, посиленні нагляду та застосуванні заходів індивідуального захисту”.
Інший спосіб захиститися від цих захворювань – захистити себе від укусів. Це можна зробити за допомогою протимоскітних сіток, одягу, що закриває більшу частину тіла, і засобів від комарів.
- Що таке сонячний опік, і як його лікувати: відповідь експертів.
- Згідно з новим дослідженням, самотність завдає шкоди не лише психічному здоров’ю чоловіків — вона також шкодить їхнім кісткам.
- Станом на 13 червня в Україні не зареєстровано випадків або підозр на холеру. Результати досліджень зразків, взятих як з об’єктів навколишнього середовища, так і від пацієнтів з ознаками гострої кишкової інфекції – негативні.