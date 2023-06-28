У звіті, опублікованому Європейським центром профілактики та контролю захворювань (ECDC), йдеться про те, що хвороби, що передаються комарами, стають все більш поширеними на всьому континенті через потепління.

Джерело: Sky news

Тепліша погода в Європі створює більш сприятливі умови для комарів, які поширюють вірус.

Відповідно до звіту Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC), інфекції, що передаються комарами стають все більш поширеними.

Директор ECDC Андреа Аммон сказала: “Останніми роками ми спостерігаємо географічне поширення інвазивних видів комарів у раніше неуражених районах ЄС”.

Вона також додала, що потрібно зосередитись на “способах боротьби з популяціями комарів, посиленні нагляду та застосуванні заходів індивідуального захисту”.

Інший спосіб захиститися від цих захворювань – захистити себе від укусів. Це можна зробити за допомогою протимоскітних сіток, одягу, що закриває більшу частину тіла, і засобів від комарів.