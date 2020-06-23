Зменшення рейтингу Президента Володимира Зеленського призводить до того, що голоси його виборців переходять до проросійських сил.

Про це сказав гендиректор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто в інтерв’ю Укрінформу.

“Зменшення рейтингу Зеленського призводить до того, що його голоси йдуть не до “Голосу” чи до Порошенка. Все, що він втрачає, отримує, от наприклад, партія Шарія, яка зараз підвищила суттєво свій рейтинг, і вона, за нашими даними, на межі проходження у Верховну Раду. І Медведчука партія теж збільшила свій відносний рейтинг, і теж за рахунок “Слуг”, – сказав соціолог.

На його думку, ті 26 відсотків, які розчарувалися у нинішньому президенті, стали переважно виборцями співголови фракції партії “Опозиційна платформа – За життя” Юрія Бойка, бо це саме ті люди, які не задоволені курсом на Європейський Союз. Тому вони більш песимістичні. Вони розуміють, що орієнтація на союз із РФ навряд чи реалізується.

Соціолог також зазначив, що владу треба критикувати, але “це більш робиться до компромісної фігури Зеленського, ніж до сірих проросійських сил”.

“Ці політичні зусилля (опозиції — ред.) непропорційно розподілені… Є ж реально проросійські політичні сили, вони самі про це кажуть, вони виступають, вони туди їздять, вони зустрічаються з лідерами країни-агресора, але до них чомусь менше претензій”, – сказав Паніотто.