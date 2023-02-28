Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Експортерам енергії дедалі більше платять у юанях. Російський фонд національного добробуту, резерв для підтримки державних видатків, обтяжених витратами на полі бою в Україні, використовує китайську валюту для зберігання своїх нафтових багатств. Російські компанії брали кредити в юанях і домогосподарства зберігають у них заощадження.

Зростання курсу китайської валюти в Росії поглиблює зв’язки між двома країнами, які давно змагаються одна з одною за глобальний вплив, але зблизилися через спільне невдоволення із Заходом. Це також служить давньою, але переважно невдалою кампанією Китаю, спрямованої на те, щоб зробити юань помітнішим елементом глобальних фінансів та торгівлі.

Москва відкинула занепокоєння щодо надання Китаю занадто великого впливу на свою економіку, зазначив старший науковий співробітник Фонду Карнегі Олександр Габуєв.

Представник міністерства фінансів Росії заявив, що юань “займає все більш важливу роль” у суверенному фонді, який подвоїв частку юанів, до 60% у грудні. Міністерство почало продавати юані в січні, щоб покрити зростаючий дефіцит бюджету.

Згідно з даними центрального банку, до вересня частка російського експорту, оплаченого в юанях, зросла до 14%. Це на 0,4% більше, ніж до початку війни.

Процвітаюча торгівля між Росією та Китаєм додала привабливості юаню. Китай став головним покупцем російської нафти, якого уникає Захід, у той час, як Росія дедалі більше залежить від Китаю щодо напівпровідників та інших технологій.

За даними Refinitiv, минулого року російські компанії також звернулися до юаня та випустили облігації в китайській валюті на суму, еквівалентну понад 7 мільярдів доларів. Останніми тижнями юань-рубль часто був найбільш торговою валютною парою на московській біржі, виходячи з денного обсягу.

Дехто вважав російський юань тестовим прикладом у дискусії, яка вже давно захопила фінансовий світ: чи стане юань зрештою конкурувати з доларом як домінуючою світовою валютою?

Але створення інфраструктури для обходу фінансової системи, заснованої на доларах, яка створювалася десятиліттями, є повільним, важким і дорогим, зауважив професор Корнельського університету та колишній керівник китайського відділу Міжнародного валютного фонду Есвар Прасад.

Хоча використання Росією юаня не означає кінець переваги долара, це може стати початком більш роздробленої системи, яка може зрештою притупити здатність США використовувати фінансові санкції як зброю, пояснив професор Деніел Макдауелл, який нещодавно написав книгу на цю тему.