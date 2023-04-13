Генеральний прокурор Андрій Костін підписав Концепцію реалізації механізму підтримки потерпілих і свідків воєнних та інших міжнародних злочинів.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

Як запевняється, у складі Офісу генпрокурора буде створено Координаційний центр. У ньому та у відповідних підрозділах регіональних прокуратур працюватимуть координатори з питань підтримки потерпілих і свідків. Це будуть не прокурори, а фахівці зі спеціальними навичками роботи з людьми, які пережили психологічну травму.

Зазначено, що вони інформуватимуть потерпілих та свідків про їхні права і стан розслідування, запобігатимуть повторній травматизації, координуватимуть надання психологічної, медичної та соціальної допомоги тощо.

“Раніше подібні практики застосовувались для найчутливіших категорій злочинів: сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом та злочинів проти дітей. Сьогодні ми запроваджуємо підтримку для учасників усіх проваджень щодо злочинів, спричинених агресією РФ. Сподіваюся, незабаром ці практики стануть нормою в усій системі прокуратури. Попри всі виклики війни, працюємо над цим щодня”, – прокоментував Костін.

Крім того, додається, що вже найближчим часом розпочнеться конкурс на посади таких координаторів.

Наголошено, що їхніми обов’язками буде:

забезпечення зв’язку між потерпілими/свідками та прокурорами у провадженнях;

допомога в отриманні юридичних консультацій, направленні заяви на отримання матеріальної допомоги;

інформування потерпілих та свідків про їхні права та стан розслідування;

вживання заходів для недопущення повторної травматизації;

координація надання психологічної, медичної та соціальної допомоги відповідними службами та неурядовими організаціями;

фізичний супровід потерпілих/свідків у суді, допомога з проїздом/проживанням;

надання необхідної допомоги людям з інвалідністю та іншим окремим категоріям осіб

Нагадаємо, що 30 березня Сполучені Штати Америки та 44 інші країни Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) задіяли спеціальний механізм для розслідування порушень прав людини Росією під час повномасштабної війни проти України, зокрема, “щодо примусового переміщення та депортації українських дітей Російською Федерацією”.