Потерпілими сторонами у справі "Роттердам+" за період слідства й до моменту її закриття вважалися лише 2 феросплавних заводи - в Нікополі та Запоріжжі.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив старший прокурор САП Денис Демків.

“Нікопольський завод феросплавів та Запорізький завод феросплавів за їх заявою включені до складу потерпілих. Заяв від інших осіб не надходило”, – заявив прокурор.

Крім того, Демків констатував, що Міністерство юстиції не знайшло підстав вважати, що формула завдала шкоди суспільним інтересам.

“Мін’юсту пропонували пред’явити позов з цього провадження, вони відмовилися”, – додав прокурор.

За даними Економічної правди, Нікопольський завод феросплавів та Запорізький завод феросплавів контролює олігарх Ігор Коломойський. Однак на сайті Агентства розвитку інфраструктури та фондового ринку України кінцевого бенефіціара цих заводів не називають, хоча такі дані повинні були б бути.

Формула “Роттердам+” запрацювала в Україні з травня 2016 року. Її запровадила НКРЕКП як схему розрахунку вартості вугілля для ТЕС. Формула визначає кінцеву ціну на електроенергію. Вугілля є основним видом палива українських ТЕС і ТЕЦ.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) встановила максимальні граничні ціни на ринку “на добу наперед” (РДН) та внутрішньодобовому ринку електричної енергії (ВДР) в торговій зоні Об’єднаної енергосистеми України. Це фактично означає повернення “Роттердам+”.