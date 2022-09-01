23 серпня Україною закурсував “Потяг до перемоги” — 7 пасажирських вагонів, кожен з яких присвячений тимчасово окупованим територіям та героям, що чинять супротив російським загарбникам. Проєкт запустили комунікаційна агенція Gres Todorchuk разом Укрзалізницею. Ідею “Потягу до перемоги” втілювали українські митці під кураторством Каті Тейлор, які розмалювали кожен вагон за власною стилістикою та баченням подій окупації.

До дня Незалежності “Потяг до перемоги” із 1400 пасажирами прибув з Києва до Ужгорода, а з 3 вересня прямуватиме з Запоріжжя до Львова, об’єднуючи країну із заходу на схід.

Про ідею створення та концепт колаборації #Буквам розповіли організатори та митці проєкту

Агенція Gres Todorchuk створила комунікаційну кампанію #НазавждиУкраїна, в якій розробляють різні проєкти, спрямовані на підтримку людей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях.

“Укрзалізниця стала дорогою життя для багатьох, головною транспортною артерією та порятунком. Неймінг “Потяг до перемоги” є дуже символічним, розкриває повселюдне бажання перемогти. У проєкті ми також хотіли висловити подяку й працівникам Укрзалізниці, які під час активних бойових дій евакуювали близько 4 мільйонів українців. Наші залізничники й дотепер продовжують рятувати тих, у кого зруйновано житло і фактично життя” — коментують організатори проєкту.

Як розповідає команда організаторів “Потягу до перемоги”, на 7-ми вагонах зображені 7 героїв, які уособлюють в собі безліч постатей, що чинять опір окупантам: лікарі, представники руху спротиву, залізничники, цивільні, партизани. Сайт train.foreverukraine.org.ua розповідає про сміливі вчинки українців, які наразі перебувають в окупації, але продовжують боротьбу. На сайт веде QR-код на кожному з сімох вагонів «Потяга до перемоги».

«Ми маємо використовувати усі можливі інструменти, щоб тримати фокус уваги цілого світу на тих, хто боронить нашу незалежність на тимчасово окупованих територіях, на лінії фронту та тих, хто потребує нашої допомоги у полоні, — каже Дарія Любімова, операційна директорка агенції Gres Todorchuk. — Проєкт «Потяг до перемоги» несе важливе повідомлення про те, що Україна знає своїх героїв в обличчя, пишається ними і дякує за їхні щоденні подвиги. Ми зібрали надзвичайну команду професіоналів своєї справи, митців, що втілили у реальність нашу ідею. Художники зробили це навіть краще, ніж ми уявляли!”

Митець з Нової Каховки Максим Кільдеров зобразив на своєму вагоні рух опору на Херсонщині.

“Херсонщину я обрав, тому що саме в Новій Каховці я відчув перші 55 днів війни — в окупації. Русня зайшла у місто у перший день, без бою. Люди, які не виїхали, чекають Україну та координують ЗСУ для якомога швидшої перемоги!”

Аліна Коник свою роботу присвятила фермерам Миколаївщини, які збирали врожай на замінованих полях.

“Коли я побачила список тем, мені одразу відгукнулася тема фермерства та аграріїв на окупованих територіях. З давніх часів нашим предкам властивий культ родючості, з плином століть ця любов до рідної землі залишилася незмінною.”

Андрій Присяжнюк зобразив красу українського Криму та художника Богдана Зізу, який чинив спротив самопроголошеній владі в Євпаторії.

“Я обрав тему “Крим”, оскільки ця тема викликає в мене більшу рефлексію з поміж інших тем. Богдан Зіза є художником та має практику стріт-арту — це також мені близько. Я бував в Криму й окупацію цієї території відчуваю гостро.”

Дмитро Касянюк розмалював два вагони: один присвятив полоненим захисникам “Азовсталі”, другий — залізничникам, які евакуювали під час активних бойових дій людей із Харківщини.

“«Азовсталь» став могутнім символом героїзму українського народу. Два місяці в повній осаді наші воїни тримали оборону. Дуже важко довелося людям, які перебували кожен день під масивними обстрілами з усієї зброї, яку має ворог. Але вони не здалися, вони трималися до кінця, вони вистояли. Тяжко уявити те, що пережили мешканці Маріуполя та військові. Вічна слава всім тим людям, котрі забули про страх, тримали оборону та боролися за перемогу України. А Харківський регіон ми обрали тому, що були там неодноразово, там є наші друзі. Тема нам прийшлася по душі: залізні герої, потяги, які врятували неймовірну кількість людей вже з першого дня повномасштабного вторгнення ворога на наші землі!”

Сергій Туркіневич зобразив на вагоні могутній Енергодар та його мешканців, що без зброї чинили опір ворогу.

“Нам близький цей регіон Запоріжжя, тому що один з нас проходив військову службу в ньому та одружився з дівчиною з Запоріжжя. Ми всі переживаємо за містян-українців, які опинилися в окупації, в тіні ядерної загрози. І чекаємо, коли звільнять від терористів весь цивілізований світ”.

Роман Синенко присвятив вагон Луганщині, що 8 років знаходиться під окупацією військових РФ. Роман у своїй роботі висвітлив працю луганських лікарів, які продовжують рятувати життя у найзапеклішій точці країни.

“Через мистецтво я доношу певні меседжі. Меседж вагона “Луганськ” — пам’ять: ми згадуємо певних людей, певну місцевість у вигляді артоб’єкта. Ми малюємо двох лікарів – Михайла і Максима. Михайло — лікар-анестезіолог, який працював у дитячій лікарні в Лисичанську, а Максим — військовий лікар-хірург, який працював у Лисичанську та Сєвєродонецьку. Для мене ці люди – герої. Медики, парамедики, інструктори з такмеду, військові лікарі — це одна з найважливіших професій, яка рятує життя кожного дня, особливо зараз”.