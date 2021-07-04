Про це повідомили у Державному бюро безпеки країни.
З ранку суботи до ранку неділі, 4 липня, прикордонники Литви затримали 160 мігрантів з Білорусі. Загальна кількість від початку року вже перетнула за 1 тисячу.
Нелегальні мігранти обирали переважно дороги, що перетинають Друскінінкай. 137 зі 160 осіб були затримані саме в цьому районі.
В бюро кажуть, що більшість мігрантів пояснювали свій вчинок тим, що раніше навчалися в Гродно, але місцева влада підвищила плату за навчання і виселила їх зі студентських гуртожитків. Чимало затриманих мали намір через Литву потрапити до інших країни Європи.
Під час одного з затримань у Друскінінкаї нелегальні мігранти поводилися агресивно.
“Намагалися атакувати патрулі друскінінкайського прикордонного пункту і чинили опір. В результаті був застосований сльозогінний газ, було вироблено два попереджувальні постріли в повітря, а непокірних поклали на землю і вдягли наручники”, — йдеться в повідомленні.
Наразі всі затримані іноземні ізольовані до отримання тестів на коронавірусну хворобу. Слідство з’ясовує обставити інциденту, вирішується питання щодо розміщенням затриманих. Деякі мігранти попросили в Литві притулку.
- Нагадаємо, за весь минулий рік в Литві затримали 81 нелегального мігранта з Білорусі.
- Кількість затриманих у поточному році тільки у перші 6 місяців зросла в понад 11 разів. Уряд Литви оголосив надзвичайну ситуацію.