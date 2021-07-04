Мігранти з Білорусі продовжують масово нелегально перетинати кордон з Литвою. Деякі затримані прикордонниками поводилися агресивно, проти них застосовували сльозогінний газ.

Про це повідомили у Державному бюро безпеки країни.

З ранку суботи до ранку неділі, 4 липня, прикордонники Литви затримали 160 мігрантів з Білорусі. Загальна кількість від початку року вже перетнула за 1 тисячу.

Нелегальні мігранти обирали переважно дороги, що перетинають Друскінінкай. 137 зі 160 осіб були затримані саме в цьому районі.

В бюро кажуть, що більшість мігрантів пояснювали свій вчинок тим, що раніше навчалися в Гродно, але місцева влада підвищила плату за навчання і виселила їх зі студентських гуртожитків. Чимало затриманих мали намір через Литву потрапити до інших країни Європи.

Під час одного з затримань у Друскінінкаї нелегальні мігранти поводилися агресивно.

“Намагалися атакувати патрулі друскінінкайського прикордонного пункту і чинили опір. В результаті був застосований сльозогінний газ, було вироблено два попереджувальні постріли в повітря, а непокірних поклали на землю і вдягли наручники”, — йдеться в повідомленні.

Наразі всі затримані іноземні ізольовані до отримання тестів на коронавірусну хворобу. Слідство з’ясовує обставити інциденту, вирішується питання щодо розміщенням затриманих. Деякі мігранти попросили в Литві притулку.