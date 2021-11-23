Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зауважив, що потік мігрантів з Білорусі суттєво зменшився, у порівнянні з піком, що був місяць тому.

Про це повідомило польське державне агентство PAP.

За його словами, на це вплинули скоординовані дії країн.

“Переговори з іракським прем’єр-міністром, з прем’єр-міністром автономних регіонів у Курдистані та з партнерами в Туреччині та на Близькому Сході, а також співпраця з такими країнами, як Узбекистан, означають, що на сьогодні потік нових мігрантів до Білорусі значно менше, ніж на піку близько місяця або двох-трьох тижнів тому”, – заявив він.

Також він повідомив, що це перший важливий крок до розрядження міграційної кризи, спричиненою Білоруссю.

“Це політична криза, в якій людей використовують контрабандисти, мафії, у співпраці з режимом Олександра Лукашенка, щоб створити елемент тиску на ЄС і бути елементом дезінтеграції блоку і елементом хаосу. На думку Лукашенка, це буде найкращим чином слугувати його цілям”, – додав прем’єр Польщі.

Міграційна криза

З весни стрімко зросла кількість спроб незаконного перетину білоруського кордону з Литвою, Латвією та Польщею мігрантами з Близького Сходу, Африки та решти регіонів. Євросоюз та його учасники певні, що це наслідок свідомих дій Білорусі у відповідь на санкції.

З початку року прикордонники зафіксували близько 30 тисяч спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону.

2 вересня через міграційну кризу було запроваджено надзвичайний стан у 183 населених пунктах польських провінцій Підляського та Люблінського воєводств, що прилягають до кордону з Білоруссю.

Протягом двох років Польща витратить понад $400 млн на “стіну” на кордоні. “Стіна” з’явиться на кордоні Польщі з Білоруссю, Росією та Україною.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький припустив, що нелегальні мігранти, які намагаються потрапити до його країни з Білорусі, можуть ринути через Україну.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зазначав, що наразі визначено близько 10 ділянок, де може відбуватися підхід мігрантів. Там заплановано навчання з територіальної оборони на цих ділянках.