Про це повідомило польське державне агентство PAP.
За його словами, на це вплинули скоординовані дії країн.
“Переговори з іракським прем’єр-міністром, з прем’єр-міністром автономних регіонів у Курдистані та з партнерами в Туреччині та на Близькому Сході, а також співпраця з такими країнами, як Узбекистан, означають, що на сьогодні потік нових мігрантів до Білорусі значно менше, ніж на піку близько місяця або двох-трьох тижнів тому”, – заявив він.
Також він повідомив, що це перший важливий крок до розрядження міграційної кризи, спричиненою Білоруссю.
“Це політична криза, в якій людей використовують контрабандисти, мафії, у співпраці з режимом Олександра Лукашенка, щоб створити елемент тиску на ЄС і бути елементом дезінтеграції блоку і елементом хаосу. На думку Лукашенка, це буде найкращим чином слугувати його цілям”, – додав прем’єр Польщі.
Міграційна криза
З весни стрімко зросла кількість спроб незаконного перетину білоруського кордону з Литвою, Латвією та Польщею мігрантами з Близького Сходу, Африки та решти регіонів. Євросоюз та його учасники певні, що це наслідок свідомих дій Білорусі у відповідь на санкції.
З початку року прикордонники зафіксували близько 30 тисяч спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону.
2 вересня через міграційну кризу було запроваджено надзвичайний стан у 183 населених пунктах польських провінцій Підляського та Люблінського воєводств, що прилягають до кордону з Білоруссю.
Протягом двох років Польща витратить понад $400 млн на “стіну” на кордоні. “Стіна” з’явиться на кордоні Польщі з Білоруссю, Росією та Україною.
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький припустив, що нелегальні мігранти, які намагаються потрапити до його країни з Білорусі, можуть ринути через Україну.
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зазначав, що наразі визначено близько 10 ділянок, де може відбуватися підхід мігрантів. Там заплановано навчання з територіальної оборони на цих ділянках.
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