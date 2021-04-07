Це сталося під час виступу міського голови в етері телеканалу “Україна 24” 5 квітня.
“На сьогоднішній день люди нам скаржаться, що не можуть доїхати до одного місця чи іншого, а потім вони будуть скаржитись, що лікарі не надали допомогу і вона померла”, – заявив Кличко.
В листопаді 2020 року Кличко випустив “самоіронічну книжку” своїх “ілюстрованих цитат”. Йдеться про смішні фрази очільника столиці, які найбільш запам’яталися і неодноразово цитувалися в ЗМІ та Мережі.
- У Києві із понеділка, 5 квітня, суттєво посилено карантин: зачинилися школи і дитсадки, а в громадський транспорт, у тому числі в метро, пускають за спецперепустками. Через обмеження для громадського транспорту Київ із самого ранку стояв у величезних заторах.
- Через високу захворюваність на коронавірус у Києві мають намір продовжити жорсткий локдаун.