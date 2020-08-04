Потяги в «червоній зоні» зупинятимуться виключно для висадки пасажирів, – Криклій

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі “Громадського радіо”.

За його словами, коли потяг наближається до “червоної зони”, то для висадки потрібно попереджати заздалегідь, посадки пасажирів не буде.

“Мені здається треба було заздалегідь повідомити людей, як буде курсувати потяг. Наразі ми звернулись до уряду, щоб можна було забезпечити висадку. Тому що тут питання у тому, щоб мобільність коронавірусу не розповсюджувалась. Зрозуміло, що висадку зробити – це не проблема. Людина може вийти з потягу, але назад уже не зайде, і зрозуміло, що підсідати на зупинці у Тернополі вже не буде. Зараз ми підходимо до цієї логіки і я сподіваюсь, що завтра на уряді такі зміни до постанов зроблять”, – розповів Криклій.

“Укрзалізниця” з понеділка, 3 серпня, тимчасово скасовує зупинку низки поїздів далекого сполучення в Луцьку і Тернополі, які включені до “червоної ” зони карантину.